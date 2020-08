Giuntoli vuole Veretout al Napoli: doppio affare con la Roma

Cristiano Giuntoli è impegnato nella trattativa con la Roma per portare Jordan Veretout al Napoli, gli azzurri vogliono anche Cengiz Under.

Ultime notizie sul calciomercato Napoli con Giuntoli che tratta Veretout della Roma. Il dialogo è oramai aperto da tempo, la società giallorossa non si oppone alla cessione ed il Napoli attende di vendere Allan per lanciarsi sul centrocampista francese. Con il club giallorosso si è aperta una doppia trattativa che coinvolge anche Milik e Under, oltre a qualche giovane giallorosso. Ecco quanto scrive Tuttosport:

La Juventus chiede Dzeko, ma la Roma in cambio pretende il via libera per avere Milik dal Napoli. Appena il polacco dirà di sì, il nuovo ds giallorosso De Sanctis potrà cedere al Napoli il cartellino di Under, più quello di un giovane da scegliere tra Mirko Antonucci o Ante Coric.

La trattativa di Giuntoli per Under e Veretout va avanti anche in questi giorni, aspettando il momento giusto per affondare il colpo. E’ chiaro che la vicenda Milik rallenta il tutto, così come sta rallentando il mercato della Juventus sempre alla ricerca di un attaccante che possa giocare per Cristiano Ronaldo. Ieri Pirlo ha ufficialmente fatto fuori Higuain dal progetto bianconero, quindi la Juventus ora si fionderà su Dzeko o Milik. Se Paraticidovesse portare il bosniaco a Torino, allora la Roma romperebbe gli indugi per il polacco del Napoli. In questo modo Giuntoli avrebbe più spazio di manovra per puntare ai colpi Veretout e Under. E’ un gioco di incastri non semplice, ma nemmeno impossibile. Anche il direttore sportivo del Napoli ha fatto capire che ci vorrà pazienza e che spera in una accelerata nei primi giorni di settembre. Giuntoli non si è sbilanciato molto durante la conferenza stampa a Castel di Sangro, ma ha con queste tempistiche ha comunque dato delle indicazioni importanti per il mercato, sia in entrata che in uscita.