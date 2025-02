Repubblica: “Napoli, c’è il patto per lo scudetto”

Dal rischio di crisi all’entusiasmo ritrovato. Il Napoli ha superato senza troppi danni la terza rimonta consecutiva subita contro la Lazio e, nonostante i tre pareggi di fila a febbraio, è riuscito addirittura ad aumentare il proprio vantaggio in classifica: +2 sull’Inter, caduta contro la Juventus e a sua volta in un periodo complicato della stagione.

Come sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli, la stanchezza sta colpendo tutte le squadre, ma gli azzurri stanno dimostrando una capacità di resistenza notevole. Oggi, alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, si presenteranno ancora da capolista, con la convinzione sempre più forte di poter lottare fino in fondo. Mancano 13 giornate al traguardo, tredici finali per la squadra di Antonio Conte, che continua a stringere i denti nonostante le difficoltà.

Dallo sconforto all’euforia

Sabato sera, all’Olimpico, il Napoli ha sofferto enormemente per uscire con un punto da una partita in cui si è trovato in evidente difficoltà. Gli azzurri hanno resistito con orgoglio, come gli Spartani alle Termopili, mentre Conte, in panchina, sembrava quasi disarmato come il generale Custer a Little Bighorn. Poi, la sconfitta dell’Inter contro la Juventus ha cambiato tutto: il morale è risalito e l’entusiasmo è tornato a farsi sentire.

La reazione dei tifosi è stata immediata: in poche ore sono andati esauriti gli ultimi biglietti disponibili per lo scontro diretto con l’Inter di inizio marzo. Ancora non si conosce la data precisa (1 o 2 marzo) e l’orario del fischio d’inizio, ma il Maradona è già sold out, per l’ottava volta in questo campionato.

Il supporto dei tifosi e la fine delle restrizioni

L’entusiasmo si sta riflettendo anche fuori dal campo. Come riporta Repubblica Napoli, nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno è apparso uno striscione degli ultras che rilancia la spinta della curva verso la conquista dello scudetto. Un’altra notizia positiva riguarda la trasferta di Como: i tifosi partenopei residenti in Campania potranno finalmente seguire la squadra dopo sei trasferte consecutive con restrizioni. I 900 biglietti disponibili per il settore ospiti sono andati subito esauriti, confermando la voglia della tifoseria di accompagnare la squadra fino alla fine.

Un finale di stagione incandescente

Il Napoli è atteso dalle due sfide più importanti della stagione: domenica a Como e poi lo scontro diretto con l’Inter al Maradona. Gli azzurri arrivano a questo momento chiave con due punti di vantaggio e l’obiettivo di mantenere il primato in classifica, per poi lanciarsi a tutta velocità verso la volata finale.

Gli uomini di Conte sono, insieme al Bologna, l’unica squadra di Serie A ancora imbattuta nel 2025, un dato che alimenta la fiducia. Inoltre, l’emergenza infortuni sembra finalmente attenuarsi e gli acquisti di gennaio, in particolare Billing e Okafor, sono pronti a dare il loro contributo.

Il Napoli non vuole più sentirsi accerchiato e costretto a resistere, come Custer o gli Spartani, eroici ma sconfitti. La squadra vuole tornare a vincere e grazie alla spinta dei tifosi è pronta a rilanciare la sua corsa. Il patto scudetto è servito.