Napoli, Spinazzola in dubbio per l’Udinese: problema alla schiena, Conte in ansia

L’esterno del Napoli non è al meglio e rischia di saltare la sfida di stasera. Il tecnico deciderà solo dopo la rifinitura mattutina.

Non arrivano buone notizie da Castel Volturno per il Napoli. Secondo quanto riporta Repubblica, Antonio Conte potrebbe dover rinunciare a Leonardo Spinazzola per la gara contro l’Udinese in programma stasera.

“Leonardo Spinazzola non è al top (mal di schiena)” rivela il quotidiano, “e Conte sta facendo una serie di valutazioni sull’impiego dell’ex nazionale, decisivo all’Olimpico con il suo gol contro la Roma”.

L’esterno ex Roma aveva trovato una nuova dimensione nell’ultimo periodo, tanto da convincere la società a rivedere i piani di cessione dopo soli sei mesi in azzurro. Conte lo ha utilizzato prima da esterno offensivo a Firenze, per poi schierarlo terzino sinistro al posto dell’infortunato Olivera.

Le condizioni di Spinazzola verranno valutate nel corso della rifinitura mattutina, con lo staff medico che fornirà le indicazioni definitive al tecnico per la decisione finale sulla convocazione.