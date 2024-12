Il Mattino: “Kvara fermo un mese. Ecco quando potrbbe rientrare”

L’esterno georgiano dovrà restare ai box più del previsto dopo l’infortunio al ginocchio. Conte costretto a rivedere i piani.

Una notizia che preoccupa il mondo Napoli: Khvicha Kvaratskhelia dovrà fermarsi per un lungo periodo. L’edizione odierna de Il Mattino lancia l’allarme in prima pagina: “Un mese senza Kvara. Lesione al ginocchio, ma il georgiano guarda avanti: ‘Voglio vincere'”.

Il verdetto degli esami strumentali non lascia spazio a interpretazioni: lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio, rimediata durante Napoli-Lazio della quindicesima giornata di Serie A. Il talento georgiano ha già avviato l’iter riabilitativo sotto lo sguardo attento dello staff medico azzurro.

Il Mattino svela anche i tempi di recupero: il numero 77 di Antonio Conte resterà ai box per almeno trenta giorni. Un’assenza che si traduce nel forfait per la sfida del 29 dicembre contro il Venezia, ultimo match del 2024. L’appuntamento per rivedere in campo Kvaratskhelia è fissato per Fiorentina-Napoli del 4 gennaio 2025, o nella peggiore delle ipotesi per il match interno contro il Verona del 12 gennaio.