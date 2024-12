Napoli, Kvara si ferma. Neres, Ngonge, Raspadori: chi gioca?

L’infortunio del georgiano apre il ballottaggio per la fascia sinistra: il brasiliano ex Benfica in pole position per la maglia da titolare.

Il Napoli perde Khvicha Kvaratskhelia e Antonio Conte deve ridisegnare l’attacco azzurro. L’infortunio del georgiano, arrivato nel peggiore dei momenti dopo le due sconfitte consecutive, costringe il tecnico salentino a valutare attentamente le alternative a disposizione.

In pole position per una maglia da titolare c’è David Neres. Il brasiliano ex Benfica rappresenta la soluzione più naturale, con quindici presenze stagionali all’attivo condite da 2 reti e 5 assist in 394 minuti. Nonostante sia un mancino naturale che predilige la fascia destra, Conte lo ha già testato come esterno sinistro nelle rotazioni con Kvaratskhelia.

Fin qui Neres ha convinto nelle tre occasioni da titolare: due in Coppa Italia contro Palermo e Lazio, più una in campionato nel match contro il Lecce del 26 ottobre. Ora, con le sfide contro Udinese, Genoa e Venezia all’orizzonte, il brasiliano potrebbe avere la sua grande occasione.

L’alternativa risponde al nome di Cyril Ngonge. L’ex Hellas, anche lui mancino naturale, garantisce corsa e imprevedibilità sulla fascia, caratteristiche che potrebbero tornare utili a gara in corso. Più defilato nelle gerarchie Giacomo Raspadori, che il tecnico vede principalmente come seconda punta nel suo scacchiere tattico.

Sullo sfondo restano le soluzioni Leonardo Spinazzola e Michael Folorunsho, entrambi adattabili ma considerati più come opzioni di emergenza. L’ex Roma, attualmente vice Olivera sulla fascia sinistra, ha le caratteristiche per giocare anche più avanzato, mentre il centrocampista è già stato utilizzato largo in alcune occasioni, come nella sfida contro la Juventus.

La decisione finale spetterà a Conte, con Neres che parte in vantaggio per sostituire Kvaratskhelia nelle prossime uscite degli azzurri.