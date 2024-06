Raspadori: “Lo Scudetto un sogno! Il gol contro la Juve? Ecco cosa mi disse Kvaratskhelia” (VIDEO)

Giacomo Raspadori ha rivelato emozionanti retroscena nel format “Drive e Talk” sul canale ufficiale YouTube della SSC Napoli.

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e talento emergente nel panorama calcistico italiano, si è aperto al pubblico nel recente episodio del podcast “Drive e Talk” della SSC Napoli. Durante l’intervista, il calciatore ha condiviso dettagli intimi della sua vita, rivelando emozionanti retroscena legati al suo percorso sportivo e personale.

Nel corso della conversazione, Raspadori ha toccato diversi argomenti, tra cui la sua infanzia trascorsa a Castel Maggiore e il trasferimento al Sassuolo per seguire le orme del fratello. Ha inoltre parlato dell’importanza della famiglia e dell’influenza positiva che ha avuto sulla sua carriera.

“La mia routine in macchina? Solitamente è il momento delle chiamate: chiamo casa, mamma, papà. E’ la prima cosa che faccio. La mattina faccio colazione al campo e poi inizia la routine pre allenamento e poi l’allenamento. Sono di Castel Maggiore, che è un paese in provincia di Bologna. È vicino al centro, ma è in provincia. Quando avevo 10 e mezzo o 11 anni mi sono trasferito al Sassuolo. Mio fratello giocava lì già da un anno, così abbiamo deciso che avrei seguito il suo stesso percorso. Siamo stati insieme per molti anni. Mio nonno o mia mamma ci portavano lì con un minibus. C’erano anche altri ragazzi del Bologna che giocavano nel Sassuolo, così grazie alla disponibilità di mia mamma ne hanno organizzato uno. Mia mamma lavorava part-time all’epoca e mio nonno era già in pensione. Cosa facevo coi miei fratelli? A parte giocare a calcio. Qualunque cosa. Eravamo sempre insieme. Abbiamo fatto tutto insieme. Praticavamo tutti i tipi di sport. Non ci siamo mai limitati al calcio. La nostra più grande rivalità era probabilmente nel ping pong. Sì probabilmente. Con il ping pong a volte arrivavamo quasi alle mani”.

Il gol decisivo contro la Juventus e lo Scudetto

Uno dei momenti più significativi dell’intervista è stato quando Raspadori ha ricordato il gol decisivo contro la Juventus, che ha contribuito al successo della SSC Napoli nel campionato. Il calciatore ha condiviso un aneddoto commovente, rivelando di aver sentito Kvaratskhelia esprimere la convinzione che quel gol avrebbe portato lo scudetto a Napoli. Questo commento ha suscitato una profonda riflessione in Raspadori, che ha ammesso di non aver compreso appieno l’importanza del momento fino a quando non ha visto le reazioni dei tifosi e dei media.

“Quel gol contro la Juventus è stato un momento che, oltre ad essere stato geniale per me personalmente, credo sia stato un momento di tutti quelli che erano qui a Napoli. Era una cosa che facevo in campo con l’aiuto dei miei compagni ma che sembrava appartenesse a tutti. Mi sono sentito. Quando siamo tornati e abbiamo visto tutti i video e tutto quello che è successo, mi ha fatto capire cosa era successo. Ho sentito Kvara dire che è stato il momento in cui gli ha fatto capire che stavamo portando lo scudetto a Napoli. Ho una domanda a riguardo perché, forse è la mia ignoranza calcistica. Ricordo che quando tornavamo sull’autobus e parlando di tutto quello che stava succedendo, dissi: “Immagina se vinciamo lo scudetto”. Qualcuno mi ha guardato e ha detto: “Forse non hai capito. Oggi abbiamo vinto lo scudetto”. Ero io che non capivo o era quello il momento?”.

“Quella vittoria e avere tutte quelle persone lì quando siamo tornati, probabilmente sono state tutte queste persone a farci pensare che ce l’avevamo fatta perché sembrava che saremmo tornati con la coppa. Indipendentemente da quanto sia grande quel gioco per le persone qui, sembrava davvero che ce l’avessimo fatta. Quindi, a parte quell’obiettivo che mi ha reso felice, penso che abbia reso felici anche tutti gli altri. Sono momenti che porti sempre con te. Solo a pensarci, puoi sentire che è un po’ difficile per me parlare perché quelli sono momenti speciali e la cosa bella è che sono speciali per così tante persone e rimarranno tali”.

Scudetto? “Non credo di averlo capito subito, ma quello che abbiamo visto dall’esterno e il modo in cui le persone si sentivano al riguardo, questo ci ha fatto davvero capire. C’era così tanta felicità e la gente era stupita per quello che avevamo fatto che anche se dentro di me non lo capivo, quello che vedevo fuori mi faceva capire quello che avevamo fatto”.

La sua esperienza a Napoli, l’università e la sua compagna di vita

Parlando della sua esperienza a Napoli, Raspadori ha elogiato il calore e la generosità dei napoletani, sottolineando come abbiano reso più facile il suo adattamento alla vita in città. Ha inoltre affrontato il delicato equilibrio tra carriera calcistica e studi universitari, riconoscendo le sfide logistiche ma anche l’importanza di perseguire interessi al di fuori del campo da gioco.

“Napoli? Mi ha lasciato davvero una bella impressione. Lo stile di vita qui è diverso. Vengo dalla campagna quindi non sono abituato alla città. In città, appunto. Per me la cosa più difficile è stata abituarmi a vivere in una grande città, una città come Napoli. Ti dà l’impressione di essere caotico ma, come dico sempre agli amici, è caos organizzato. Sembra tutto fuori posto ma non è così. Infatti. Forse la cosa più difficile è stata passare da… sono più abituato a vivere in zone rurali, quindi è più difficile stare in città. Ma i napoletani rendono tutto più semplice perché sono così simpatici, hanno gioia di vivere. Vedi il loro amore per la vita. È davvero utile perché se hai il minimo problema, se hai bisogno di qualcosa… Quando ti trasferisci in un posto nuovo non sai come comportarti, dove trovare ciò di cui hai bisogno, mentre qui è spontaneo, la gente ti aiuta in tutto”.

“Università? Ho avuto tanti compagni di squadra nelle ultime stagioni che hanno deciso di intraprendere questa strada. Credo che sotto questo aspetto le cose stiano davvero migliorando. È qualcosa che molte persone stanno realizzando che puoi combinare le due cose. Non è che le questioni sportive o calcistiche intralcino gli studi e viceversa. Quello che voglio dire è questo: posso capire che… non dico che siano incompatibili ma ci sono difficoltà logistiche perché viaggi tanto, ti alleni tanto. Anche per noi il periodo di pausa è nei mesi atipici, come giugno. Hai anche doveri internazionali”.

Infine, il calciatore ha condiviso un aneddoto personale su come ha incontrato la sua compagna, Elisa, durante una partita di beach volley a Riccione. Questo momento leggero ha evidenziato il lato umano di Raspadori, dimostrando che dietro al talento calcistico c’è una persona comune con passioni e interessi vari.

“Ci siamo incontrati a Riccione, che è sulla costa della nostra regione. Io e un amico stavamo cercando di organizzare una partita di beach volley e avevamo bisogno di una persona in più. Non conoscevo Elisa ma l’avevo vista in giro per la spiaggia nei giorni scorsi. Quindi diciamo che l’avevo notata. E allora ho pensato di cogliere l’occasione, visto che eravamo a corto di giocatori. Vado a chiederle se vuole giocare. Quindi è grazie al beach volley che ho conosciuto Elisa”.

Raspadori ha poi concluso:

“Cosa avrei fatto se non avessi fatto il calciatore? È una domanda maledetta perché potrebbe sembrare strana ma la mia passione per il calcio è sempre stata così forte che è come se avessi sempre sentito quella era la mia strada e non avessi mai avuto altre idee in testa, e forse questo è insolito, quando ero piccolo perché avevo la convinzione interiore che il calcio era la mia passione, quindi non mi sono mai data la possibilità di pensare ad altro. Sono una persona a cui piacciono tante cose. Non è come se fosse questa cosa o altro. Per fare un esempio, quando ero piccola andavo sempre con mio nonno a falciare il prato perché lui andava nelle case delle donne che vivevano da sole e non potevano farlo da sole perché magari avevano un giardino con tante siepi, quindi andavo sempre con lui a falciare il prato e a potare le siepi. Se mi avessero chiesto se mi sarebbe piaciuto fare il giardiniere, avrei detto di sì. Mi piacciono così tante cose, ma non ho mai avuto… Forse perché avevo una passione così grande, non ho mai avuto la possibilità di fermarmi e pensare a come potrebbe essere per me un altro percorso. Per me questa è sempre stata la cosa da fare. Quando ero nelle giovanili e nella Primavera, in una situazione in cui hai un percorso nel calcio professionistico che poi diventa effettivamente un lavoro, ma devi ancora passare dalle giovanili”.

“Quando ho capito di potercela fare? Ad essere onesti, sono molto ambizioso, ma spero di non essere mai apparso pretenzioso nel pensare che non avrei mai potuto fallire, ma sentivo dentro, tornando a quello che ho detto prima, che forse la mia passione era così forte che non avrei mai pensato di poter fallire. Penso che sia stato qualcosa dentro di me e nella mia forza che mi ha fatto superare i momenti difficili in cui le cose non funzionavano, come un brutto allenamento, ma che mi ha sempre dato la convinzione e la consapevolezza che queste cose accadono lungo il percorso, ma ciò non significa che non puoi avere successo. Ho sempre avuto quella convinzione interna che avrei avuto successo. Penso che sia chiaro che sia così”.

Di seguito il video integrale: