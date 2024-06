Il Napoli prova lo smacco alla Juventus: avanti tutta per Greenwood

Napoli e Juventus si contendono Greenwood, talento del Getafe. L’attaccante inglese sarebbe perfetto per l’idea di gioco di Conte.

Il Napoli si prepara a sfidare la Juventus per assicurarsi le prestazioni di Mason Greenwood, attaccante del Getafe, protagonista di una stagione straordinaria.

Il giovane inglese, classe 2001, ha catturato l’attenzione di club di primo piano con le sue prestazioni eccezionali in Spagna, ma sembra destinato a lasciare il Getafe dopo questa stagione. Mentre il Manchester United, suo club di provenienza, sembra incline a lasciarlo partire, sia il Napoli che la Juventus sono pronte a entrare in gioco.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Juventus, guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è interessata da tempo a Greenwood e potrebbe mettere sul piatto un’offerta di circa 40 milioni di euro per assicurarsi il suo trasferimento a titolo definitivo.

Ma il Napoli non è da meno nella corsa per Greenwood. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo nel mirino l’attaccante inglese, ritenendo che possa essere il rinforzo perfetto per le tattiche del nuovo allenatore, Antonio Conte. Il Napoli, infatti, ha già avviato le trattative e ha chiesto informazioni sul giocatore, che ha segnato ben 10 gol nell’ultima stagione con il Getafe.

Nonostante la concorrenza della Juventus, il Napoli sembra determinato a portare Greenwood al Maradona. Tra i nomi sulla lista dei partenopei, rimane anche quello di Federico Chiesa, indicando un’ambiziosa strategia di rinforzo dell’attacco per la prossima stagione.