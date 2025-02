Futuro incerto per Osimhen: la Juventus sogna, il PSG osserva

Il futuro di Victor Osimhen resta un rebus. L’attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per club esteri, escludendo quindi le squadre italiane, Juventus compresa. Il suo contratto con il Napoli scade nell’estate 2026, ma il club azzurro ha la possibilità di estenderlo per un’ulteriore stagione.

Nonostante il vincolo contrattuale, la Juventus continua a sognare un grande colpo per la Champions League. Cristiano Giuntoli sta lavorando per portare Osimhen a Torino e affiancarlo o alternarlo a Kolo Muani, con il via libera già arrivato da Thiago Motta, sempre più vicino alla panchina bianconera.

Resta vigile anche l’Arabia Saudita, ma per ora Osimhen non sembra interessato a un trasferimento fuori dall’Europa. Tra le possibili destinazioni, spicca il Paris Saint-Germain, che valuta l’idea di riunire il nigeriano con Kvicha Kvaratskhelia, ricreando così una coppia offensiva già devastante in Serie A.