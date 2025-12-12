Corriere dello Sport: “Napoli, il futuro di Lucca in bilico: prestito possibile a gennaio”
Gioca poco, incide a fasi alterne e con il ritorno ormai imminente di Lukaku il suo spazio rischia di ridursi ulteriormente. Per questo, il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe cambiare già a gennaio. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli sta valutando concretamente l’ipotesi di un prestito per permettere all’attaccante di trovare continuità e rilanciarsi, tornando protagonista con maggiore regolarità.
Anche contro il Benfica, in Champions League, Lucca è entrato soltanto nel finale senza riuscire a cambiare l’inerzia del match. Conte aveva cercato di dare più peso all’attacco, ma i palloni arrivati sono stati pochi e non sempre gestiti nel modo migliore. Il prestito, spiega ancora Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, è un’idea reale e viva, anche se al momento resta sospesa per una serie di valutazioni strategiche che la società sta portando avanti.
Il primo nodo riguarda la formula del suo trasferimento. Lucca è arrivato in estate dall’Udinese con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione. Un’eventuale cessione temporanea a gennaio comporterebbe per il Napoli l’anticipo del riscatto, prima di poterlo girare a un altro club. Un’operazione complessa, ma non impossibile, come sottolinea il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Tarantino.
C’è poi un altro aspetto tutt’altro che marginale: la volontà del giocatore. Lucca vorrebbe restare a Napoli e continuare a dimostrare il proprio valore, pur consapevole che con il rientro di Lukaku le punte centrali diventerebbero tre e che, al momento, Conte ne schiera una sola. Il Napoli ha già parlato di Lucca con il Milan, ma la situazione resta in stand-by, in attesa di sviluppi. Riflessioni in corso, dunque, come racconta ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, con tutte le parti coinvolte.
Intanto il calendario propone un incrocio simbolico. Tra due giorni Lucca tornerà a Udine, la città in cui è esploso definitivamente. Dodici gol nella scorsa stagione, ventitré in due anni dopo l’esperienza all’Ajax, dove non era riuscito a rispettare le attese. Proprio quella crescita costante aveva convinto il Napoli a puntare su di lui come alternativa a Lukaku. L’infortunio di Romelu ha poi rimescolato le gerarchie: Lucca si è ritrovato titolare, poi alter ego di Hojlund, giocatore con caratteristiche completamente diverse.
Finora il bottino parla di due reti: una in Serie A contro il Pisa e una in Coppa Italia contro il Cagliari, seguita da qualche fischio all’uscita dal campo. La risposta è arrivata il giorno dopo, con un messaggio d’amore alla città: «Te voglio bene Napule, crir a me». Il mercato è alle porte e, come conclude Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, nessuna ipotesi può essere esclusa.