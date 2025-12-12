Capello su Conte: «In Champions serve più coraggio»
«In Champions soffriamo la differenza di ritmo con le avversarie, che spesso hanno rose più attrezzate. Ma scegliere tra campionato e coppe non ha alcun senso». Fabio Capello va dritto al punto nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, analizzata da Fabio Russo, e difende senza esitazioni la necessità per le big italiane di puntare su entrambe le competizioni.
Secondo l’ex allenatore, le difficoltà emerse nel doppio impegno sono evidenti, ma non rappresentano un alibi. «L’Atalanta contro il Chelsea è stata l’unica a reggere per 90 minuti in termini di dinamismo, intensità e attenzione», spiega Capello, mentre Inter e Napoli hanno pagato problemi diversi: i nerazzurri la minore aggressività contro il Liverpool, gli azzurri le numerose assenze a Lisbona. Un’analisi lucida, riportata da Fabio Russo sulla Gazzetta dello Sport, che individua anche un altro fattore chiave: le squadre di Premier sono abituate a giocare sempre a ritmi altissimi e faticano meno nel recupero.
Per Capello, però, l’idea di scegliere tra Serie A e Champions è fuori discussione. «Il campionato è un percorso lungo, la coppa è una corsa a premi continua. E ha un peso economico enorme per i club», sottolinea nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, firmata da Fabio Russo. La nuova formula europea, con playoff allargati, non cambia il problema: «La difficoltà mentale nasce quando pensi che prima o poi il gol arriverà, come è successo alla Juve contro una squadra di Cipro. Stimolare i giocatori a vivere ogni partita come un big match è la sfida più complessa per un allenatore».
L’Atalanta, secondo Capello, resta la più affidabile in Europa. «Ha una mentalità da coppa e un modo di giocare che all’estero dà fastidio. Credo possa arrivare tra le prime otto». Un giudizio netto, ribadito ancora una volta da Fabio Russo sulla Gazzetta dello Sport, che evidenzia come la Dea si esalti fuori dai confini italiani.
Sul Napoli, invece, l’attenzione è massima. «Il Copenaghen è da prendere con le molle, ma Conte ha una squadra di qualità. Deve solo recuperare gli infortunati», osserva Capello, ricordando come al Da Luz sarebbe stato fondamentale vincere per ipotecare gli spareggi, considerando che il prossimo turno si giocherà a gennaio, con più soluzioni a disposizione. Un passaggio centrale dell’intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport e curata da Fabio Russo.
Infine, una riflessione su Conte in Europa: «Forse non riesce a trasmettere la stessa serenità che dà in campionato. In Champions devi osare, prenderti dei rischi». L’Inter, invece, viene promossa: «Credo molto nella squadra di Chivu, nelle ultime due gare è stata anche sfortunata». Più dubbi sulla Juventus, che ai playoff potrebbe incrociare il Benfica: «Sarà una sfida interessante, ma hanno ancora difficoltà difensive. Da qui a gennaio, però, c’è tempo per lavorarci». Il messaggio finale è chiaro: in Europa non si fanno calcoli, si gioca fino in fondo.