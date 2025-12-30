Napoli, Lucca al centro del mercato: ipotesi scambi e fiducia di Conte
Lorenzo Lucca resta uno dei nomi più caldi del mercato di gennaio. L’attaccante azzurro è finito nel mirino di diversi club alla ricerca di rinforzi offensivi e potrebbe diventare una pedina chiave in eventuali operazioni di scambio. A fare il punto è stato Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Forza Napoli Sempre su Radio Marte.
«Dovbyk è solo una delle ipotesi di scambio legate a Lucca», ha spiegato Marchetti. «Tante squadre che hanno bisogno di un attaccante hanno chiesto informazioni sul giocatore del Napoli, che con il ritorno di Lukaku vedrà inevitabilmente ridursi le possibilità di giocare». Nonostante questo scenario, il giudizio resta chiaro: «Io me lo terrei, perché Lucca è uno degli attaccanti più cercati in Serie A».
Tra le piste emerse nelle ultime settimane c’è stata anche quella che portava a un possibile scambio con Castellanos della Lazio. Un’ipotesi che, però, non avrebbe convinto fino in fondo lo stesso Lucca. «Pare che il giocatore non sia convinto della destinazione», ha aggiunto Marchetti, ridimensionando le voci circolate.
Nel corso dell’intervento, il giornalista di Sky ha allargato il discorso al quadro generale del Napoli e alla lotta scudetto. «Conte sa bene che storicamente il campionato lo vincono Inter, Milan o Juventus. Il Napoli però rappresenta oggi una realtà solida, che ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni». Un percorso costruito nel tempo, anche grazie al ruolo del presidente. «De Laurentiis ha dato al Napoli un peso specifico importante in Lega: è un decision-maker, viene ascoltato in Serie A».
Per Marchetti, gli azzurri restano pienamente in corsa per il titolo. «Ad oggi il Napoli è sicuramente una delle favorite per lo scudetto, insieme alle altre tre competitor». Sul mercato, però, le priorità potrebbero essere diverse da quanto si pensi. «Il discorso del centrocampista è un po’ defilato. Forse serve di più un attaccante esterno, soprattutto dopo il cambio di sistema dovuto all’infortunio di De Bruyne».
In quest’ottica, un’alternativa a Neres sarebbe particolarmente gradita a Conte. «Un esterno offensivo in più sarebbe utile per il modo di giocare attuale del Napoli», ha concluso Marchetti. Il mercato entra nel vivo e Lucca resta uno dei nomi destinati a far discutere.