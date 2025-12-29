29 Dicembre 2025

Serie A, stop al pallone arancione: si torna al giallo o al bianco

redazione 29 Dicembre 2025
Serie A, stop al pallone arancione: si torna al giallo o al bianco

La Serie A dice addio al pallone arancione. La Lega ha deciso di intervenire sulla colorazione del pallone invernale dopo le numerose segnalazioni ricevute nelle ultime settimane, in particolare da parte di tifosi affetti da daltonismo che lamentavano difficoltà nel distinguere il pallone durante le partite.

Il cambio non sarà immediato, ma è ormai deciso: a partire dalla seconda parte della stagione e con l’avvio del 2026 si tornerà alle colorazioni classiche, giallo fluo o bianco. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, che ha spiegato le ragioni della scelta.

«Abbiamo ricevuto tante giuste proteste – ha dichiarato – ci sono persone che non riescono a vedere il pallone per il daltonismo. Per questo abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la produzione di nuovi palloni». Una presa di posizione chiara che mette al centro l’accessibilità e la fruibilità del prodotto calcio.

Simonelli ha anche chiarito i motivi tecnici che rendono necessaria una transizione graduale: «Per ogni partita servono 25 palloni, parliamo di circa 500 palloni a settimana, senza contare quelli destinati agli allenamenti. Il fornitore ha già avviato la produzione dei nuovi modelli con un colore più visibile, ma servirà un po’ di tempo per sostituire completamente quelli arancioni».

Il giudizio sulla scelta iniziale è netto: «Oggettivamente non è stata una scelta felice. Bello da guardare, ma poco efficace». Da qui la decisione di tornare a una soluzione più funzionale, già collaudata nelle passate stagioni.

La Serie A si prepara così a voltare pagina anche sul fronte del pallone di gioco, puntando su visibilità e inclusività per migliorare l’esperienza di chi segue il campionato, allo stadio e davanti alla televisione.

Altro

Pedullà Gravina

Pedullà: “Napoli, proposto scambio di attaccanti alla Lazio”

redazione 29 Dicembre 2025
Criscitiello, stilettata ai tifosi del Napoli: "Non basterà Conte per vincere lo scudetto"

Napoli, il capolavoro Conte secondo Criscitiello

redazione 29 Dicembre 2025
Spinazzola frena lo scambio con Biraghi: "Voglio restare in azzurro"

Napoli, Spinazzola verso il rinnovo. Roma avanti per Raspadori

redazione 29 Dicembre 2025
Screenshot 2025-12-28 080841

Cremonese, Nicola carica lo Zini: «Napoli test di maturità»

redazione 28 Dicembre 2025
Screenshot 2025-12-26 130854

Maria Sole Agnelli è morta

redazione 26 Dicembre 2025
lucca-lapresse-napolipiu

Tuttosport: “La Juve vuole Lucca”

redazione 24 Dicembre 2025

Ultimissime

Screenshot 2025-12-29 163447

Serie A, stop al pallone arancione: si torna al giallo o al bianco

redazione 29 Dicembre 2025
Pedullà Gravina

Pedullà: “Napoli, proposto scambio di attaccanti alla Lazio”

redazione 29 Dicembre 2025
Anguissa

Anguissa brucia i tempi: Conte ritrova il suo pilastro

redazione 29 Dicembre 2025
Criscitiello, stilettata ai tifosi del Napoli: "Non basterà Conte per vincere lo scudetto"

Napoli, il capolavoro Conte secondo Criscitiello

redazione 29 Dicembre 2025
Napoli, Conte ha deciso: in arrivo il primo rinforzo a gennaio

Napoli, mercato bloccato: Manna attacca la nuova norma federale

redazione 29 Dicembre 2025