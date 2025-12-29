Pedullà: “Napoli, proposto scambio di attaccanti alla Lazio”
Il mercato di gennaio della Lazio resta strettamente legato al futuro di Valentín Castellanos. Al momento non esistono trattative concrete, ma soltanto un interesse che dovrà trasformarsi in qualcosa di più strutturato prima di poter entrare nel vivo. Come spiegato da Alfredo Pedullà, il Flamengo ha manifestato un gradimento per l’attaccante argentino, senza però aver ancora formalizzato alcuna offerta ufficiale.
La posizione della Lazio è chiara: per aprire a una cessione servirà una proposta non inferiore ai 30 milioni di euro, oltre al via libera dello stesso Castellanos, che finora non appare particolarmente convinto di un ritorno in Sudamerica. Un aspetto, questo, che secondo Pedullà pesa in modo determinante sulle valutazioni complessive del club biancoceleste.
Parallelamente, la società dovrà anche affrontare il tema dell’eventuale sostituto. Nei giorni scorsi, come riferisce ancora Alfredo Pedullà, il Napoli ha avanzato in maniera timida l’ipotesi di uno scambio con Lorenzo Lucca, soluzione che però non scalda Sarri. L’attaccante non viene ritenuto idoneo alle caratteristiche richieste dal tecnico toscano per il suo sistema di gioco.
Lo stesso discorso vale per Roberto Piccoli, nome accostato ai biancocelesti ma che, secondo l’analisi di Pedullà, non ha finora mantenuto le promesse a Firenze, nonostante l’importante investimento effettuato dalla Fiorentina nella scorsa estate.
La Lazio, dunque, resta in una fase di attesa e riflessione. Tutto ruota intorno a Castellanos: senza un’offerta adeguata e senza il pieno consenso del giocatore, ogni scenario resta congelato. E anche in caso di uscita, come sottolinea Alfredo Pedullà, il club non intende muoversi senza avere individuato un profilo realmente funzionale al progetto tecnico di Sarri.