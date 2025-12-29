Anguissa brucia i tempi: Conte ritrova il suo pilastro
Antonio Conte potrebbe presto ritrovare uno dei pilastri del centrocampo del Napoli. Il rientro di Frank Anguissa, infatti, appare più vicino del previsto e rappresenterebbe una notizia di grande rilievo per le scelte tattiche del tecnico azzurro.
Il centrocampista camerunese sta accelerando il percorso di recupero dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata a metà novembre. Le prime valutazioni indicavano un ritorno in campo non prima della fine di gennaio, ma la risposta del giocatore al lavoro di riabilitazione ha consentito di anticipare sensibilmente i tempi.
L’obiettivo concreto è quello di tornare a disposizione già a metà mese. Nel mirino c’è la sfida contro il Sassuolo, in programma il 17 gennaio allo stadio Maradona, gara nella quale Conte potrebbe valutare il suo reinserimento graduale, inizialmente anche solo per uno spezzone di partita. Un’eventuale convocazione rappresenterebbe un segnale importante non solo sul piano fisico, ma anche mentale.
Il recupero di Anguissa garantirebbe maggiore flessibilità nella gestione della mediana, consentendo all’allenatore di alternare soluzioni, dosare le energie e ridurre il carico su chi ha finora sostenuto il peso maggiore del reparto. La sua presenza, anche parziale, aumenterebbe il tasso di equilibrio e fisicità del centrocampo.
Subito dopo, il centrocampista potrebbe rientrare anche nel gruppo convocabile per l’impegno di Champions League contro il Copenaghen, previsto il 20 gennaio. Un’occasione utile per ritrovare progressivamente ritmo e confidenza con il campo, in vista dei successivi appuntamenti tra campionato e coppa.
Il Napoli attende: il conto alla rovescia per il ritorno di Anguissa è ufficialmente iniziato.