Napoli, il capolavoro Conte secondo Criscitiello
Nel bilancio di fine 2025 tracciato da Michele Criscitiello, c’è una certezza che spicca sopra tutte le altre: il Napoli di Antonio Conte rappresenta l’eccellenza del calcio italiano. Nell’editoriale pubblicato su Sportitalia.it, il direttore assegna il voto più alto all’allenatore azzurro, celebrando un lavoro definito straordinario per impatto, risultati e prospettiva.
«Un maestro», lo definisce Criscitiello su Sportitalia.it. Conte, arrivato in un momento di grande difficoltà, ha preso in mano una squadra considerata “morta” e l’ha trasformata in appena nove mesi, riportandola sul tetto d’Italia. Uno scudetto ritenuto quasi impossibile alla vigilia, una Supercoppa in bacheca e una squadra tornata stabilmente ai vertici del calcio nazionale.
Secondo Michele Criscitiello su Sportitalia.it, il valore del lavoro di Conte non si misura solo nei trofei, ma nella capacità di ricostruire un’identità forte e credibile. Il Napoli non solo ha vinto, ma è tornato a essere una destinazione appetibile per calciatori di livello internazionale, attratti dal progetto tecnico e dalla leadership dell’allenatore.
L’editoriale di Sportitalia.it sottolinea anche la continuità del percorso: Conte non si è fermato al primo trionfo, ma sta lottando per il secondo scudetto consecutivo, dimostrando che il successo non è stato episodico. «Solo uno come Antonio Conte riesce in questi miracoli», scrive Criscitiello, evidenziando la capacità del tecnico di attraversare momenti difficili e uscirne, come spesso accaduto in carriera, ancora più forte.
Il giudizio resta ampiamente positivo anche sul piano umano e manageriale. Conte viene descritto da Sportitalia.it come un condottiero dentro e fuori dal campo, capace di trascinare l’ambiente, di proteggere il gruppo e di tenere alta la tensione competitiva per tutta la stagione. Un profilo che, secondo Criscitiello, oggi fa la differenza in un calcio italiano spesso privo di leadership.
Non manca, però, una nota di equilibrio. Nell’analisi firmata da Michele Criscitiello su Sportitalia.it, viene indicato un margine di miglioramento nelle competizioni europee, in particolare in Champions League. Un aspetto che non scalfisce il giudizio complessivo, ma che rappresenta il prossimo step per completare un percorso già definito vincente.
Il voto 10 assegnato da Sportitalia.it ad Antonio Conte diventa così il simbolo di un Napoli che, nel caos generale del calcio italiano, rappresenta un modello virtuoso. Organizzazione, mentalità e risultati: secondo Criscitiello, il progetto azzurro è oggi una delle poche certezze del sistema.
In un editoriale che distribuisce bocciature pesanti e denuncia un movimento in crisi, il Napoli di Conte emerge come eccezione luminosa. Un esempio di come, anche in un contesto complicato, la competenza e la leadership possano ancora fare la differenza.