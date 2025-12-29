Napoli, mercato bloccato: Manna attacca la nuova norma federale
Il Napoli aveva scelto inizialmente un profilo basso, ma alla vigilia dell’ultima gara dell’anno è arrivata la presa di posizione ufficiale. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha espresso apertamente il disagio del club per il blocco improvviso del mercato invernale, una decisione comunicata dalla Federcalcio il 23 dicembre che ha di fatto stravolto la programmazione azzurra. Una situazione che ha colto di sorpresa anche De Laurentiis e Antonio Conte, come riportato da Il Mattino di Napoli.
Il dirigente non ha nascosto il fastidio della società, parlando di un vero paradosso:
«È un grandissimo paradosso. Penso che siamo una delle società più sane, con liquidità e patrimonio netto positivo. Si è cercato di uniformare la regola della Serie A a quella della Uefa, ma la Uefa ti permette di fare correttivi e poi ricontrolla dopo un anno. Qui invece c’è stato subito un blocco e per me è un po’ scorretto».
La normativa prevede che a ogni acquisto debba corrispondere una cessione equivalente, poiché l’indicatore del costo del lavoro allargato rispetto ai ricavi non può superare lo 0,8. Il Napoli, secondo quanto emerge, avrebbe sforato di circa 40 milioni, soprattutto a causa dell’ingaggio di Højlund, arrivato in emergenza dopo l’infortunio di Lukaku. Un vincolo che, come sottolinea Il Mattino di Napoli, limita fortemente l’operatività del club nonostante una liquidità di bilancio prossima ai 200 milioni.
Manna ha chiarito anche perché il Napoli non intende intervenire con aumenti di capitale o immissioni straordinarie di risorse:
«Faremo di necessità virtù»,
una frase che richiama il pragmatismo condiviso con Conte. Ma la linea è chiara: la società ritiene incoerente l’applicazione immediata di una norma così impattante a ridosso dell’apertura del mercato, come evidenziato ancora da Il Mattino di Napoli.
Sul fronte delle uscite, il ds non ha escluso nulla. Restano possibili le partenze di Lucca, seguito dalla Lazio, e di Lang:
«Vediamo quello che succede, non escludiamo nulla. I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Lucca è un giocatore che abbiamo voluto, non ce lo siamo trovato. Poi lo spazio è limitato: abbiamo un centravanti che si è integrato in modo pregevole, è forte e sta dimostrando il suo valore».
Saranno valutate anche eventuali offerte per Vergara e Ambrosino. Le difficoltà in entrata, inevitabilmente, incidono anche sulle uscite e hanno portato a una frenata sull’ipotesi del prestito di Mainoo. Sul tavolo del Napoli è arrivata anche una proposta affascinante quanto complessa: il prestito del talento argentino classe 2007 Franco Mastantuono, gioiello del Real Madrid. Un’operazione difficile, ma che testimonia come il club resti vigile sul mercato, come conclude Il Mattino di Napoli.