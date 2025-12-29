Napoli, Spinazzola verso il rinnovo. Roma avanti per Raspadori
Il Napoli lavora per blindare i propri gioielli, ma anche quei profili meno appariscenti che garantiscono affidabilità e rendimento costante. È il caso di Leonardo Spinazzola, letteralmente rinato negli ultimi 18 mesi grazie alla gestione Conte. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, il club azzurro ha già avviato i contatti per il rinnovo dell’esterno fino al 2027, con opzione per la stagione successiva. Le sensazioni sono positive e filtra ottimismo sull’esito della trattativa.
Lo stesso clima di fiducia accompagna la Roma nella corsa a Jack Raspadori. L’attaccante ha già dato il suo gradimento al trasferimento in giallorosso e soprattutto al progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, che lo aveva fortemente voluto a Bergamo già un anno fa. Come scrive Nicolò Schira su Tuttosport, dodici mesi dopo le loro strade potrebbero finalmente incrociarsi, anche se resta da sciogliere il nodo Atletico Madrid.
I Colchoneros spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Roma vorrebbe chiudere con un prestito oneroso da circa 2 milioni e diritto di riscatto fissato tra i 18 e i 20 milioni. La volontà del giocatore, evidenzia ancora Nicolò Schira sulle colonne di Tuttosport, potrebbe risultare decisiva per sbloccare l’operazione.
Più complessa la situazione legata a Joshua Zirkzee. L’attaccante vorrebbe lasciare il Manchester United, ma i tempi potrebbero allungarsi fino a metà gennaio a causa degli impegni in Coppa d’Africa di alcuni giocatori dei Red Devils. Solo al termine della competizione, Amorim potrebbe dare il via libera alle uscite degli scontenti, come sottolineato da Nicolò Schira su Tuttosport.
Sul fronte Fiorentina resta viva la pista Boga, con la possibilità di uno scambio che coinvolgerebbe Richardson, destinato al Nizza. I viola seguono anche Dragusin, di proprietà del Tottenham, difensore monitorato pure dalla Roma, che rimane vigile anche su Disasi per rinforzare il reparto arretrato. In casa Lazio, invece, si lavora alla blindatura di Romagnoli fino al 2029: contatti avviati, mentre permane distanza sui rinnovi di Marusic e Gila, quest’ultimo seguito da Milan e Inter.
Capitolo Cagliari. In Sardegna è esplosa la Kilicsoy-mania. Semih Kilicsoy, classe 2005, ha conquistato tifosi e ambiente con prestazioni di altissimo livello, mettendo a segno due gol nelle ultime due gare. Cresciuto al Besiktas all’ombra di Immobile e ispirato a Sergio Aguero, il talento turco rappresenta una risorsa preziosa per i rossoblù dopo l’infortunio di Belotti. Il riscatto è fissato a 12 milioni: cifra importante, ma giustificata da un potenziale enorme che, come conclude Nicolò Schira su Tuttosport, potrebbe trasformarsi in una futura plusvalenza record.