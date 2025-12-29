29 Dicembre 2025

Napoli, Goretzka resta un’idea: Conte spinge, ma se ne riparla più avanti

redazione 29 Dicembre 2025
Il nome di Leon Goretzka resta sul taccuino del Napoli, ma l’operazione appare tutt’altro che semplice nel breve periodo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, non è escluso che la situazione possa evolvere più avanti, ma difficilmente ci saranno sviluppi immediati già nelle prossime settimane.

Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nel giugno 2026 e, almeno fino a gennaio, l’intenzione del club bavarese sarebbe quella di confermare in blocco l’attuale rosa, anche perché Goretzka continua a essere impiegato con una certa continuità da titolare. Proprio per questo, come evidenzia TuttoMercatoWeb.com, l’ipotesi più concreta porta a un possibile affondo in estate, quando il giocatore potrebbe diventare un’occasione a parametro zero, seguendo una strategia simile a quella già adottata in passato per altri profili di alto livello.

Nel frattempo, il Napoli starebbe valutando alcune cessioni per liberare spazio e risorse. Sempre secondo TuttoMercatoWeb.com, i nomi in uscita potrebbero essere quelli di Vergara, Ambrosino e forse Marianucci. C’è poi il capitolo legato a Lorenzo Lucca, attualmente in prestito dall’Udinese con obbligo di riscatto che scatterà nelle prossime settimane: una sua eventuale partenza potrebbe sbloccare rapidamente altri incastri di mercato, anche se resta tutt’altro che scontato che il Bayern Monaco conceda il via libera per Goretzka.

Il profilo del centrocampista tedesco resta comunque una richiesta precisa di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, come sottolinea TuttoMercatoWeb.com, sarebbe affascinato dall’idea di aggiungere al gruppo un calciatore di grande esperienza internazionale, convinto che Goretzka possa garantire ancora almeno un triennio di prestazioni di alto livello, nonostante un’età non più verdissima.

Negli ultimi giorni, infatti, sarebbero andati in scena primi contatti esplorativi tra le parti, con l’obiettivo di comprendere margini, condizioni e tempistiche dell’operazione. Solo in un secondo momento, eventualmente, il Napoli potrebbe provare a chiedere al Bayern di aprire a una cessione anticipata. Al momento, però, la pista resta complessa e rinviata a scenari futuri.

