Gautieri: “Inter e Atalanta superiori al Napoli, ma si gioca lo Scudetto”

L’ex calciatore e tecnico Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, analizzando il momento del Napoli e il pareggio ottenuto nell’ultima gara.

Pari del Napoli: cosa ha detto questo risultato?

«Inter e Atalanta sono superiori al Napoli. Ieri ci si aspettava qualcosa in più, ma ha affrontato una squadra fisica. Il calcio non è una scienza esatta, il Napoli è ancora in corsa per lo Scudetto, ma il fattore fisico ha inciso, visto che giocano sempre gli stessi. Sono convinto che l’Inter abbia qualcosa in più. A gennaio il Napoli avrebbe potuto rinforzarsi, ma così non è stato. Conte dice che bisogna investire sulle strutture, ed è un aspetto su cui sono d’accordo, anche se in Italia questa mentalità fatica ad affermarsi».

Lazio, un ritorno alla versione migliore?

«Baroni sta facendo un grandissimo lavoro. C’era scetticismo iniziale, ma Lotito ha avuto ragione. Vedere la Lazio giocare è uno spettacolo: propone un calcio di qualità e sta dando continuità al proprio percorso. Può solo migliorare e continuare a divertire la gente».

Ancora sul Napoli: cosa è mancato a Roma?

«A Roma il Napoli avrebbe potuto sfruttare meglio le occasioni, considerando che i giallorossi erano senza 4-5 titolari. Nel secondo tempo ha avuto grandi difficoltà e, se vuoi vincere lo Scudetto, certe partite le devi portare a casa».