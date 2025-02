Noa Lang, il mancato colpo del Napoli: “Il trasferimento saltato mi ha destabilizzato, ma ora guardo avanti”

Il Napoli lo aveva messo nel mirino durante il mercato di gennaio come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ma alla fine Noa Lang è rimasto al PSV Eindhoven. Una scelta che ieri ha dato i suoi frutti: l’ala olandese, classe ’99, si è messo in mostra con un assist decisivo per il gol di Perisic e ha conquistato il premio UEFA di migliore in campo nel 3-1 ai supplementari contro la Juventus, che ha sancito l’eliminazione dei bianconeri dai playoff di Champions League.

“Contro la Juve, livello da Champions”

Nel post-partita, Lang ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione offerta: “Oggi abbiamo giocato davvero a livello Champions League, almeno a un livello superiore rispetto alla Juventus”, ha dichiarato ai microfoni di Ziggo Sport. “Sono stato importante per la squadra e ho acceso l’entusiasmo dello stadio. La standing ovation al momento della mia uscita mi ha fatto molto piacere”.

Il trasferimento mancato al Napoli e le difficoltà personali

Lang ha poi affrontato il tema del mancato trasferimento in Italia, che durante il mercato invernale sembrava vicino: “Tutti sanno che sono un ragazzo emotivo. Il trasferimento saltato mi ha disturbato mentalmente, sentivo che mi veniva tolta un’opportunità importante. Il club ha messo al primo posto le proprie ambizioni e non è stato semplice per me cambiare mentalità. Ma sono un professionista e abbastanza forte per voltare pagina”.

“Voglio guardare avanti con positività”

Il periodo recente non è stato semplice per il talento olandese, tra rumors di mercato, tensioni con i tifosi e pressioni legate ai risultati del PSV, che ha perso il primato in Eredivisie a favore dell’Ajax: “Sono state settimane movimentate tra trasferimento sfumato, irritazioni e polemiche. Mentirei se dicessi che non mi ha toccato. Ora voglio guardare avanti con positività. Sento il sostegno dei tifosi e continuerò a dare il massimo per questa squadra finché sarò qui. Il nostro obiettivo è vincere il campionato e andare il più lontano possibile in Champions League”.

Lang, nonostante il mancato approdo in Serie A, si conferma uno dei talenti più brillanti del calcio europeo e chissà che in futuro il suo nome non torni a circolare in ottica Napoli. Nel frattempo, il PSV si gode il suo numero 7, protagonista assoluto in una notte europea da ricordare.