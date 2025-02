Inter, scatta l’ora di Josep Martinez: Sommer salta il Napoli e la Champions, un mese di stop per l’infortunio al pollice

Dopo mesi trascorsi in panchina, Josep Martinez avrà finalmente l’opportunità di mettersi in mostra tra i pali dell’Inter. Arrivato la scorsa estate dal Genoa per 13,5 milioni di euro come alternativa affidabile al titolarissimo Yann Sommer, il portiere spagnolo ha finora collezionato una sola presenza ufficiale, quella negli ottavi di finale di Coppa Italia vinti 2-0 contro l’Udinese, mantenendo la porta inviolata.

Ora, complice l’infortunio del portiere svizzero, si apre una finestra cruciale per Martinez che potrà finalmente dimostrare il suo valore e tentare di ribaltare le gerarchie fissate da Simone Inzaghi.

Sommer ko: un mese di stop e spazio a Martinez

L’infortunio di Yann Sommer – una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra – costringerà l’estremo difensore svizzero a uno stop di circa 3-4 settimane, lasciando la porta nerazzurra nelle mani di Martinez.

Il calendario non concede tregue all’Inter e il portiere spagnolo dovrà subito farsi trovare pronto per una serie di sfide decisive tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Le partite che giocherà Josep Martinez:

Serie A: Inter-Genoa (sabato 24 febbraio)

Coppa Italia: Inter-Lazio (martedì 27 febbraio)

Serie A: Napoli-Inter (weekend 2/3 marzo)

Champions League – Ottavi di finale (andata): Inter vs avversario (4/5 marzo)

Serie A: Inter-Monza (weekend 8/9 marzo)

Champions League – Ottavi di finale (ritorno): (11/12 marzo)

Serie A: Inter-Atalanta (weekend 15/16 marzo)

Un’occasione da non fallire

Per Martinez, classe ’98, questa è la chance più importante della sua carriera nerazzurra. Dopo l’ottima stagione al Genoa che gli ha garantito il trasferimento a Milano, il portiere spagnolo dovrà ora dimostrare di essere all’altezza della maglia dell’Inter e far ricredere chi ha visto nel suo acquisto un investimento eccessivo per un dodicesimo.

Con un mese ricco di sfide delicate, Martinez non avrà tempo per ambientarsi: ogni intervento potrà essere decisivo per le sorti nerazzurre in campionato e in Europa. Riuscirà a replicare le sue prestazioni al Genoa anche con la maglia dell’Inter? La risposta arriverà sul campo.