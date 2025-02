Del Genio sul caso ADL: “Plusvalenze? Paragoni con la Juve fanno ridere. Napoli sotto pressione prima della sfida con l’Inter”

Durante la trasmissione Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le recenti voci sul possibile rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in merito a presunte plusvalenze fittizie. Con tono ironico ma deciso, Del Genio ha espresso dubbi sulle tempistiche e la gestione della vicenda, soprattutto alla luce del prossimo big match tra Napoli e Inter.

“Riapriamo anche il fascicolo Varricchio?”

Del Genio ha esordito scherzando sulle dinamiche che circondano il calcio italiano: “Riapriamo anche il fascicolo per Varricchio, acquisti del primo anno di ADL. Mi puzzano queste cose. Vedrete che la stampa del Nord interverrà chiedendo ulteriori controlli (ride, ndr)”.

Poi, il paragone con la sanzione inflitta alla Juventus: “Se la Juve ha preso 10 punti di penalizzazione per 48 plusvalenze, togliendo tutti gli altri reati, allora per due plusvalenze il Napoli dovrebbe prendersi uno 0,2 o uno 0,3 di penalità. Ma la domanda vera è: ci stiamo facendo paranoie inutili o la società dovrebbe aprire gli occhi? Potrebbe essere solo l’inizio di una serie di attacchi”.

“Pressioni prima di Napoli-Inter?”

Il giornalista ha sottolineato come la tempistica della vicenda alimenti sospetti: “Accadono troppe cose a ridosso di Napoli-Inter. Vedi il caso Lautaro, e poi certe squalifiche in B per blasfemia, mentre qui spunta di nuovo questa storia. Noi napoletani siamo davvero malati di manie di persecuzione o la società dovrebbe stare più attenta?”.

“Il Napoli vincente dà fastidio”

Secondo Del Genio, dietro le polemiche ci potrebbe essere anche una questione di “sopportazione” del successo partenopeo: “Diciamoci la verità, l’idea che il Napoli possa vincere due Scudetti in tre anni sarebbe qualcosa che molti non tollererebbero. E questo clima di tensione potrebbe rifletterlo”.

“Plusvalenze? Tutti coinvolti, ma resta un sospetto”

Sul tema delle plusvalenze, Del Genio ha invitato alla cautela nell’uso dei termini: “Fare paragoni con la Juventus fa ridere. Diciamo chiaramente che tutte le società, in un modo o nell’altro, hanno effettuato operazioni sospette. Parliamo sempre di sospetti, perché la valutazione di un cartellino non è mai oggettiva. Io potrei anche impazzire e dire che Rafa Marin vale 140 milioni e nessuno potrebbe contestarlo”.

Un clima teso prima del big match

Con il match tra Napoli e Inter alle porte, la polemica sulle plusvalenze rischia di alimentare ulteriori tensioni. Resta da vedere come la società partenopea reagirà e se questa vicenda influenzerà il clima in vista dello scontro diretto.

Il dibattito resta aperto, ma per Del Genio il messaggio è chiaro: attenzione alle dinamiche extra-campo, perché nel calcio italiano certe coincidenze fanno sempre discutere.