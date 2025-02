Napoli, verso Como con Spinazzola in recupero: Conte punta sulla difesa a tre e Politano titolare

Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Como, in programma domenica alle ore 12:30, con Antonio Conte che spera di recuperare alcuni elementi chiave. Rimangono da valutare le condizioni di Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è ottimismo soprattutto per l’ex Roma, che sembra in vantaggio nel percorso di recupero e potrebbe essere disponibile per la sfida lombarda.

Tattica e probabile formazione: Politano sulla fascia destra

Conte sembra intenzionato a confermare il sistema di gioco con la difesa a tre, puntando su solidità e copertura, soprattutto contro una squadra che all’andata aveva messo in seria difficoltà gli azzurri nei primi 45 minuti. Matteo Politano dovrebbe partire dal primo minuto come esterno destro a tutta fascia, garantendo spinta offensiva e copertura difensiva.

Il calendario sorride, ma il Como resta un’insidia

Un dato interessante riguarda le prossime sfide del Napoli: nove delle partite rimanenti saranno contro squadre che attualmente occupano la parte destra della classifica. Un calendario apparentemente favorevole per consolidare la posizione in campionato, ma Conte mantiene alta l’attenzione. Il tecnico è consapevole delle insidie che possono nascondersi dietro sfide all’apparenza più semplici, soprattutto contro squadre che giocano senza troppe pressioni.

Il Como, in particolare, si è dimostrato un avversario ostico nella gara d’andata, creando non poche difficoltà al Napoli nella prima frazione di gioco. Conte sta lavorando proprio su questi dettagli per evitare cali di tensione e approcci sbagliati.

Obiettivo: continuità di risultati

Con la lotta per le posizioni europee ancora aperta, il Napoli dovrà approfittare delle prossime sfide per raccogliere punti pesanti. La trasferta di Como rappresenta un test importante, soprattutto per valutare la tenuta mentale della squadra contro avversari meno quotati ma determinati a complicare la corsa degli azzurri.

Il recupero di Spinazzola potrebbe dare a Conte un’arma in più sulla corsia mancina, aumentando le soluzioni a disposizione in fase offensiva e garantendo maggiore equilibrio tattico. Restano ancora da sciogliere i dubbi sulle condizioni di Olivera, ma l’allenatore azzurro sembra avere già chiare le sue scelte per affrontare al meglio la sfida.