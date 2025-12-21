21 Dicembre 2025

Marianucci verso l’addio al Napoli: Torino in pole

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Luca Marianucci, soffermandosi sulle prospettive del giovane difensore centrale classe 2004. Secondo il giornalista, Marianucci è un profilo di talento che con ogni probabilità lascerà il Napoli per trovare maggiore spazio e valorizzare le proprie qualità nella seconda parte della stagione.

Il club azzurro è impegnato su più fronti in entrata, mentre il giocatore sente la necessità di dare una svolta al suo percorso e ritiene di essere pronto per una nuova esperienza. Le proposte non mancano e, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa, uno scenario inizia a delinearsi con chiarezza.

Il Torino è attualmente in pole position: Marianucci rappresenta il primo nome sulla lista dei granata per rinforzare la difesa nel girone di ritorno, andando a colmare una lacuna che risale già alla scorsa estate. A favorire l’operazione ci sono gli ottimi rapporti tra i due club, consolidati dalle recenti operazioni che hanno coinvolto Milinković-Savić e Simeone.

Sul difensore resta comunque vivo l’interesse di Cremonese e Cagliari, a conferma della considerazione di cui gode il giocatore sul mercato. Più defilata, invece, la posizione del Genoa, che al momento sembra meno coinvolto nella corsa a Marianucci.

