22 Dicembre 2025

Napoli, ipotesi scambio Lucca–Ferguson: la Roma osserva

redazione 22 Dicembre 2025
lucca-lapresse-napolipiu

Potrebbe già concludersi a gennaio l’avventura di Lorenzo Lucca al Napoli. L’attaccante azzurro è infatti al centro di una possibile operazione di mercato che coinvolgerebbe la Roma e Evan Ferguson, centravanti irlandese attualmente in forza ai giallorossi ma di proprietà del Brighton.

A rivelare lo scenario è stato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. «Si sta ragionando su uno scambio con Ferguson della Roma – ha spiegato –. L’irlandese e Lucca si scambierebbero le maglie, ma attraverso giri diversi».

L’operazione, infatti, non sarebbe uno scambio diretto. Ferguson potrebbe rientrare temporaneamente al Brighton, club che ne detiene il cartellino, per poi essere girato nuovamente in prestito al Napoli già nel mese di gennaio. Una formula complessa, ma tecnicamente praticabile, che consentirebbe agli azzurri di inserire un profilo diverso nel reparto offensivo.

Al momento si tratta di una ipotesi di lavoro, ancora in fase di valutazione, ma l’asse Napoli–Roma–Brighton è caldo e potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, con il mercato invernale pronto ad accendersi.

