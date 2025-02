Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lucca resta nel mirino”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sfida tra Napoli e Udinese mette di fronte due attaccanti che dominano l’area di rigore con il loro fisico imponente: Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca. Il belga è il punto di riferimento offensivo degli azzurri, mentre il centravanti friulano sta emergendo come uno dei talenti italiani più interessanti.

Il duello aereo: Lukaku vs Lucca

Antonio Conte ha sempre puntato su attaccanti strutturati, capaci di dare profondità e fisicità al reparto avanzato. Lo fece all’Inter con Lukaku, trascinandolo allo scudetto, e ora ripropone la stessa formula a Napoli.

Dall’altra parte, Lucca (201 cm) è uno dei bomber più promettenti del campionato: un attaccante che ricorda un mix tra Toni, Crouch e lo stesso Lukaku. Finora ha segnato 9 gol, dietro solo a Kean tra gli italiani, attirando l’attenzione anche del CT Luciano Spalletti.

Napoli e l’interesse per Lucca

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, Lucca era già stato valutato dal Napoli in estate. Giovanni Manna aveva studiato a fondo il suo profilo, ma alla fine il club azzurro ha deciso di puntare su Lukaku. Tuttavia, il nome di Lucca resta nei radar per la prossima stagione.

I numeri parlano chiaro: Lukaku ha raggiunto quota 9 reti, aiutandosi anche con i calci di rigore. Lucca, invece, ha segnato esclusivamente su azione e rappresenta una delle colonne portanti dell’Udinese.

Due attaccanti che fanno la differenza

Napoli e Udinese hanno una produzione offensiva molto diversa, ma entrambi dipendono fortemente dai loro bomber.

Lukaku ha segnato un quarto dei gol del Napoli, che non è una macchina da reti ma sfrutta al massimo il cinismo del belga.

Lucca ha realizzato un terzo dei gol dell’Udinese, che tra le squadre in lotta per la salvezza è seconda solo al Parma per numero di reti.

Il futuro e la sfida diretta

Lukaku ha già segnato sei gol in otto partite contro l’Udinese, mentre Lucca non è mai riuscito a sbloccarsi contro il Napoli in tre precedenti.

La partita di domani potrebbe essere il momento giusto per cambiare questa statistica. E chissà, magari un giorno si parlerà dell’era “LuLu” al Napoli, con entrambi gli attaccanti protagonisti in maglia azzurra.