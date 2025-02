Repubblica: “Il Napoli parte avanti nella volata scudetto, obiettivo vincere tutto”

Come riportato da Repubblica – Edizione Napoli, l’euforia per il primato solitario in classifica si respira tra i tifosi, ma a Castel Volturno il clima è ben diverso. Antonio Conte mantiene alta la concentrazione: l’obiettivo è chiaro, fare il pieno di punti prima dello scontro diretto con l’Inter e consolidare il vantaggio.

La corsa scudetto: calendario a confronto

Al momento il Napoli ha tre punti di vantaggio sui nerazzurri, ma da qui all’inizio di marzo la corsa sarà serrata. Come evidenziato da Repubblica, c’è un primo dettaglio che potrebbe favorire gli azzurri: l’Inter ha una gara in più da giocare, il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, il 25 febbraio.

In campionato, gli impegni delle prossime giornate delineano un quadro interessante:

24ª giornata: Napoli-Udinese, Inter-Fiorentina

25ª giornata: Lazio-Napoli, Juventus-Inter (turno chiave, con due big match cruciali per la classifica)

26ª giornata: Como-Napoli, Inter-Genoa

Poi toccherà allo scontro diretto al Maradona, previsto per il 2 marzo: una partita che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Conte tiene alta la tensione: vietato sottovalutare l’Udinese

L’attenzione è tutta sulla sfida di domani contro l’Udinese, un avversario insidioso. Conte non ammette cali di tensione, sa che ogni dettaglio può fare la differenza. Dopo l’1-1 con la Roma, il Napoli è chiamato a rispondere con una prestazione solida davanti ai 50 mila del Maradona, che sarà ancora una volta sold out.

Formazione: fiducia al tridente, Lukaku a caccia della doppia cifra

Non ci saranno grandi cambiamenti rispetto alle ultime partite. Juan Jesus e Spinazzola saranno confermati in difesa, mentre in attacco si punta sul tridente.

Lukaku vuole cancellare la prova opaca dell’Olimpico e cercare il decimo gol in campionato.

Neres, protagonista nella gara d’andata contro l’Udinese, proverà a ripetersi dopo una prestazione deludente contro la Roma.

Proprio la sfida di Udine segnò un punto di svolta per il brasiliano: in quell’occasione fu decisivo nel propiziare l’autorete di Giannetti e nel relegare Kvaratskhelia a un ruolo sempre più marginale. Ora dovrà confermare il suo status di titolare e trascinare il Napoli in una partita fondamentale per il cammino scudetto.

Gli azzurri partono favoriti, ma la strada è ancora lunga. Conte lo sa bene e non ammette distrazioni.