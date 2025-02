Mutti: “Atalanta macchinosa e poco brillante. Milan senza società forte, Lazio e Juve in corsa per il quarto posto”

L’allenatore Bortolo Mutti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante Marte Sport Live, analizzando la situazione delle principali squadre italiane dopo gli ultimi impegni europei e in vista della volata finale in campionato.

Atalanta, eliminazione amara e momento di difficoltà

Mutti ha espresso il suo disappunto per l’eliminazione dell’Atalanta, sottolineando un calo di brillantezza della squadra di Gasperini: “Dispiace per l’eliminazione, soprattutto contro un Bruges nettamente inferiore. L’Atalanta mi è sembrata lenta, macchinosa e legnosa in questo periodo. Gasperini si è lasciato andare a dichiarazioni pesanti e anche la replica di Lookman non è stata da meno, ma sono situazioni che possono accadere. Ora si butteranno sul campionato”.

Milan, il peso di una società fragile

Analizzando il percorso europeo dei rossoneri, Mutti ha evidenziato le difficoltà del Milan legate alla gestione societaria: “Il Feyenoord è inferiore al Milan, ma i rossoneri pagano la mancanza di una società forte. Quando dietro non c’è una dirigenza solida, tutto diventa più complicato. Il talento c’è, ma manca quella struttura che fa la differenza nei momenti chiave”.

Lariani e il modello Fabregas

Un elogio particolare è stato riservato ai lariani, capaci di esprimere un calcio libero e di qualità: “Hanno talento, giocano senza pressioni e Fabregas riesce a far emergere le loro qualità. Sono una squadra piacevole da vedere, con idee chiare e mentalità offensiva”.

Lotta per l’Europa: Lazio e Juve le più attrezzate

Guardando alla corsa per le posizioni europee, Mutti ha individuato le principali contendenti per il quarto posto: “La Lazio sta giocando benissimo e la Juventus si sta ritrovando. Credo che la corsa sarà tra loro due, sperando che anche la quinta posizione possa essere utile per l’accesso in Europa”.

Con una Serie A ancora aperta su più fronti, la volata finale si preannuncia intensa, tra sogni di Champions e la lotta serrata per le posizioni europee.