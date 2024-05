Chi è Mason Greenwood, l’attaccante nel mirino del Napoli

Il Napoli avrebbe avviato i contatti con il Manchester United per Mason Greenwood, attaccante di proprietà dei Red Devils attualmente in prestito al Getafe.

Napoli, chi è Mason Greenwood

Greenwood, 21 anni, era finito ai margini del progetto dei Red Devils dopo le accuse di violenza da parte dell’ex fidanzata, dalle quali è stato poi prosciolto. In Spagna sta ritrovando continuità e buone prestazioni, con 8 gol e 6 assist in 30 presenze tra campionato e coppa.

Il profilo dell’attaccante inglese piace molto al Napoli, che lo valuta come potenziale rinforzo importante per la rifondazione della rosa in vista della prossima stagione. Greenwood è un attaccante moderno, duttile, in grado di ricoprire più ruoli nell’attacco grazie anche all’ambidestria.

Con il Getafe, in Liga, 30 presenze, 8 gol e 6 assist più altre 2 reti in Coppa del Re. Una stagione da doppia cifra giocando ovunque nel tridente d’attacco: a destra, al centro, qualche volta anche a sinistra.

Per uno che è ambidestro, è un gioco da ragazzi. È in prestito e a fine stagione tornerà allo United, che però vuole venderlo. Il patron degli azulones vorrebbe tenerlo («resta al 90%» ha detto il presidente Torres), ma non può permetterselo se non in prestito.

Il Napoli ci pensa

In Liga il giocatore si è rilanciato segnando dieci gol in stagione con svariati assist. Greenwood, anni 22, è un esterno d’attacco, gioca prevalentemente a destra, ma in realtà è anche un jolly, un giocatore duttile – spesso utilizzato anche come prima punta – capace di ricoprire più ruoli in zona offensiva. Il Napoli ci pensa.