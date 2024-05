Napoli, Manna a lavoro: Mario Rui e altri tre azzurri

Il nuovo ds del Napoli, Giovanni Manna, è già al lavoro per ringiovanire e rinforzare la rosa. Mario Rui, Osimhen e altri big possono partire.

Il Napoli si appresta a una profonda rivoluzione della rosa in vista della prossima stagione. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, in attesa dell’ufficialità, sta già operando per definire il nuovo corso azzurro tra partenze eccellenti e innesti mirati.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, ben cinque giocatori sembrano essere in uscita, con Manna intenzionato a puntare su profili più giovani e di prospettiva. Tra i possibili partenti spicca il nome di Mario Rui, terzino portoghese classe ’91 che potrebbe lasciare Napoli a fine anno dopo cinque stagioni.

Ma l’addio più doloroso potrebbe essere quello di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, arrivato per 70 milioni solo tre anni fa, viene dato per cedibile per ragioni di bilancio e la sua partenza potrebbe fruttare una ricca plusvalenza.

Oltre a loro, rischiano l’addio anche Ostigard, Juan Jesus e Giovanni Simeone. Il difensore norvegese e l’attaccante argentino chiedono maggiore spazio dopo una stagione da comprimari.

Manna sta lavorando a stretto contatto con gli altri uomini mercato del club per pianificare le strategie. Oltre alle uscite, andrà gestita la questione dei rinnovi contrattuali, su tutti quelli di Simeone e Ostigard in scadenza nel 2025 e 2026.

L’obiettivo del nuovo ds sembra essere quello di ringiovanire e rafforzare la rosa con innesti di qualità e prospettiva, dando l’addio a elementi più esperti ma non sempre decisivi.

Il Napoli vuole ripartire con ambizioni importanti dopo la delusione di questa stagione, consapevole che le partenze eccellenti andranno rimpiazzate adeguatamente per consentire al nuovo tecnico di lottare su più fronti.

Quel che è certo è che la rivoluzione sembra essere già iniziata in casa azzurra, con Manna protagonista di un mercato che potrebbe riservare non poche sorprese.