Napoli, Conte dice no: il motivo del rifiuto secondo Repubblica

Antonio Conte non sarà il nuovo allenatore del Napoli. È quanto riportato da Repubblica, che svela i motivi dietro la decisione del tecnico pugliese di sfilarsi dal casting per la panchina azzurra.

Secondo il quotidiano, Conte si sarebbe stancato di essere messo in concorrenza da Aurelio De Laurentiis con altri colleghi, pur avendo un curriculum di tutto rispetto. L’ex CT della Nazionale non avrebbe gradito di essere considerato “uno dei tanti” nel casting del presidente partenopeo.

“Antonio Conte ha deciso di sfilarsi dalla short list dei pretendenti alla panchina del Napoli, stanco di essere messo in concorrenza da Aurelio De Laurentiis con colleghi di cui ha grande stima, ma che non possono vantare un curriculum paragonabile a quello dell’ex ct della Nazionale”, si legge su Repubblica.

Il tam tam mediatico attorno al suo nome avrebbe infastidito Conte, convinto di aver fatto la sua parte per approdare all’ombra del Vesuvio. Invece, De Laurentiis avrebbe continuato a contattare altri candidati, come Sarri, De Zerbi e Farioli, facendo sentire l’ex CT come “un peso massimo della boxe sul ring con un leggero“.

Una situazione che avrebbe portato Conte a tirarsi indietro dalla corsa alla panchina del Napoli. Per lui, dunque, si prospetta un’altra avventura lontano dal Maradona, nonostante i segnali indiretti arrivati dal club azzurro negli ultimi mesi.

De Laurentiis dovrà dunque virare su altri profili per il dopo Calzona, con il casting che sembra essersi complicato dopo l’uscita di scena di Conte. La ricostruzione del Napoli prende una nuova direzione.