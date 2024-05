Napoli, casting per la panchina: Pioli sale e affianca Conte, si attende Gasperini

Il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore: Pioli sale nelle quotazioni e affianca Conte, mentre si attende la decisione di Gasperini.

Il Napoli è al lavoro per trovare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan, che lascerà i rossoneri al termine della stagione.

Pioli si aggiunge così ad Antonio Conte, ex allenatore del Tottenham, nella corsa alla panchina azzurra. Entrambi i profili sono molto apprezzati dalla società partenopea, che sta valutando attentamente le opzioni per trovare il sostituto ideale di Luciano Spalletti.

Tuttavia, il primo nome sulla lista del Napoli sembra essere quello di Gian Piero Gasperini, che ha svolto un ottimo lavoro negli ultimi anni alla guida dell’Atalanta. L’allenatore, intervistato dopo la partita contro il Lecce, ha dichiarato: “La differenza la fa la credibilità nelle scelte. La Champions conquistata ha un valore enorme. Per me è importante la sfida, la mia carriera è fatta di queste cose”.

Queste parole lasciano trasparire l’apertura di Gasperini a una nuova sfida, ma allo stesso tempo sottolineano la sua richiesta di garanzie assolute per avere una squadra forte e competitiva nella prossima stagione.

Il Napoli, dunque, continua il suo casting per trovare l’allenatore ideale che possa proseguire il lavoro svolto da Spalletti e mantenere la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Mentre Pioli e Conte sembrano essere le alternative più concrete, la società azzurra attenderà la decisione finale di Gasperini prima di fare la propria scelta.

La tifoseria napoletana, attende con ansia di conoscere il nome del nuovo allenatore che avrà il compito di rilanciare il Napoli in campionatoto e riportare gli azzurri in Champions League. Il calciomercato estivo si preannuncia intenso e ricco di colpi di scena, con il Napoli pronto a rinforzare la rosa per affrontare al meglio le sfide che lo attendono nella prossima stagione.