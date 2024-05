Napoli, De Laurentiis non molla Conte: nuovo tentativo. Le ultime

Il Napoli non ha ancora abbandonato la pista Antonio Conte. De Laurentiis pronto a un ultimo tentativo per portare l’ex ct della Nazionale sulla panchina azzurra.

Nonostante Giampiero Gasperini sembri essere la priorità per la panchina del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha ancora abbandonato la pista che porta ad Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il patron azzurro sarebbe pronto a un tentativo estremo per convincere il tecnico salentino a sposare il progetto partenopeo.

Le recenti dichiarazioni di De Laurentiis su Conte avevano dato l’impressione di una brusca frenata nella trattativa, ma fonti vicine al club azzurro sostengono che la partita non sia ancora chiusa. Il presidente starebbe valutando un ultimo assalto per ottenere il via libera dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana.

Conte chiede garanzie tecniche ed economiche

Antonio Conte, noto per la sua ambizione e la sua mentalità vincente, chiede garanzie non solo economiche, ma anche tecniche per accettare l’eventuale offerta del Napoli. Il tecnico salentino vuole avere la certezza di poter lavorare con una rosa competitiva e di avere voce in capitolo nelle scelte di mercato.

Tuttavia, la trattativa non si preannuncia facile. Come riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli sono consapevoli che ingaggiare Conte comporterebbe un investimento economico importante. Inoltre, nel passato del tecnico non sono mancate rotture brusche con i club in cui ha lavorato, un aspetto che potrebbe far riflettere la dirigenza azzurra.

Gasperini resta la prima scelta

Nonostante il possibile tentativo per Conte, Giampiero Gasperini sembra essere ancora la prima scelta per la panchina del Napoli. L’attuale tecnico dell’Atalanta ha dimostrato di saper costruire squadre competitive e di proporre un calcio offensivo e spettacolare, caratteristiche che ben si sposerebbero con la filosofia del club partenopeo.