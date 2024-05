Italiano svela il retroscena: “De Laurentiis mi voleva al Napoli, che stima per lui”

Vincenzo Italiano rivela il tentativo di De Laurentiis di portarlo al Napoli nella scorsa stagione. Il tecnico della Fiorentina esprime grande stima per il presidente azzurro.

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha svelato un interessante retroscena di mercato durante la conferenza stampa post-partita di Fiorentina-Napoli. Il tecnico ha confermato che nella scorsa stagione il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva provato a portarlo sulla panchina azzurra.

“Non ho sentito le parole di De Laurentiis, ma penso si sia comportato da signore quando ha chiamato la Fiorentina e ha saputo che non sarei stato liberato“, ha dichiarato Italiano. “La stima e il rispetto che ho per lui sono enormi, dopo quell’episodio ancora di più“.

Italiano concentrato sulla finale

Nonostante l’interesse del Napoli, Vincenzo Italiano ha sottolineato che il suo futuro è rivolto principalmente alla finale di Conference League che la Fiorentina disputerà contro il West Ham. “Dopo averne perso due, avere la possibilità di rifarsi è enorme. Non penso ad altro, ma solo a quella partita“, ha affermato il tecnico viola.

Italiano ha anche parlato del gioco offensivo della sua squadra, evidenziando la ricerca costante della perfezione nella preparazione delle partite. “La concretezza e la qualità, se i ragazzi la innalzano, ti fanno vincere le partite e cambia un po’ tutto come in quest’ultimo periodo”, ha spiegato.

L’allenatore ha poi menzionato l’assenza di Riccardo Sottil, un giocatore chiave per la Fiorentina, sottolineando come la squadra stia lavorando per mandare in gol gli attaccanti e Nico Gonzalez con continuità.

Le parole di Vincenzo Italiano confermano l’apprezzamento e la stima che il mondo del calcio nutre nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del suo operato al Napoli. Nonostante il tentativo di portare Italiano in azzurro non sia andato a buon fine, il presidente partenopeo ha dimostrato ancora una volta la sua ambizione e la sua determinazione nel cercare di portare al Napoli i migliori profili disponibili sul mercato.