Napoli-Fiorentina 2-2: Kvara manda una buona notizia per De Laurentiis

Il Napoli pareggia 2-2 contro la Fiorentina mostrando pregi e difetti. Ma la punizione magica di Kvara è una bella notizia per De Laurentiis in vista del futuro.

Il Napoli impatta 2-2 contro la Fiorentina nel match del Franchi, mostrando ancora una volta luci e ombre di questa stagione travagliata. Ma dal pareggio arriva anche una nota positiva per De Laurentiis in vista del futuro.

Pregi e difetti sempre presenti

I partenopei hanno dato ancora una volta prova di essere una squadra di qualità in attacco, ma estremamente fragile in difesa e incapace di gestire i momenti di difficoltà. Il vantaggio di Rrahmani infatti è stato subito vanificato dall’uno-due viola prima dell’intervallo.

La magia di Kvara

A risollevare il morale azzurro ci ha pensato la solita, straordinaria prodezza di Kvara. Il georgiano ha trasformato una punizione calciandola all’incrocio dei pali con una traiettoria perfetta. Una esecuzione magistrale che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Un specialista dai calci piazzati

Quello che più conta però è che Kvara si è confermato un vero specialista delle punizioni, aspetto in cui il Napoli era sempre stato un po’ carente negli ultimi anni non avendo un rigorista fisso. Questo aspetto non può che essere una buona notizia per De Laurentiis, conscio di quanto i calci piazzati possano essere determinanti nel decidere le sorti di una stagione.

Buona notizia per De Laurentiis

Evidentemente il talento georgiano si è esercitato tantissimo sui calci piazzati, migliorando sempre di più questa fondamentale specialità. Avere in rosa un rigorista di razza può permettere al Napoli di sbloccare tante situazioni di stallo e risultare decisivo in gare cruciali. Una qualità che De Laurentiis avrà certamente messo in conto per il prossimo futuro della squadra.

In sostanza, nonostante il bicchiere semi-vuoto della stagione, dal pareggio contro la Viola arriva un segnale importante per il presidente azzurro. Kvara si è consacrato come vero specialista dai calci piazzati, una risorsa preziosa su cui costruire il nuovo ciclo del Napoli.

🇬🇪🇮🇹A stunning free kick goal for Kvaratskhelia, his 11th of the season for Napoli!⚽️pic.twitter.com/VAQFBPzNJE — Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 17, 2024