Entrate Killer su Kvara e Ostigard, Marchetti pessimo

Nel match tra Fiorentina e Napoli, sono finite nel mirino delle polemiche alcune decisioni dell’arbitro Marchetti su Kvara e Ostigard.

La sfida tra Fiorentina e Napoli è stata caratterizzata da polemiche arbitrali che hanno infiammato i social. Nel mirino è finito l’operato del direttore di gara Marchetti, accusato di aver sottovalutato alcuni interventi ai danni di Kvara e Ostigard.

Le “entrate killer” su Kvara

A puntare il dito contro Marchetti è stato il noto giornalista Enrico Varriale con un post al veleno su X: “Quello che viene perpetrato sistematicamente ai danni di Kvara è vergognoso. Subisce entrate killer e finisce sempre ammonito. Il pessimo arbitro Marchetti sullo 0-1 ne combina una scandalosa“.

L’esterno georgiano, ancora una volta è stato vittima di diversi interventi al limite e anche questa volta non ha trovato adeguata tutela dall’arbitro.

Anche Ostigard resta a terra

Ma le polemiche non hanno toccato solo Kvara. Anche il difensore Ostigard è stato protagonista in negativo di un brutto episodio con Nzola della Fiorentina, autore di un fallaccio che ha lasciato a terra per diversi minuti il norvegese ex Genoa. Un intervento giudicato da “macellaio” da più parti, che però non ha portato nemmeno a un cartellino giallo per il giocatore viola. Nel finale di partita Marchetti si ripete non ammonendo Belotti per la simulazione. Prima concede il rigore alla Fiorentina, poi dopo la chiamata del VAR va al monitor e si accorge che Lobotka trova prima il pallone. Niente penalty e neinte ammonizione per Belotti.