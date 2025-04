Osimhen, proprio lì devi andare? Proposta fuori dal comune | De Laurentiis costretto ad accettare

Il futuro dell’attaccante nigeriano è più incerto che mai, ma una proposta monstre rischia di cambiare tutto.

Victor Osimhen ha iniziato la stagione 2023-2024 come l’aveva conclusa: da protagonista. La doppietta contro il Frosinone alla prima giornata sembrava il segnale di un’altra annata da urlo, e per mesi lo è stata. A settembre è entrato tra i 30 candidati al Pallone d’Oro, chiudendo addirittura all’ottavo posto: mai nessun giocatore del Napoli si era spinto così in alto. A dicembre è arrivato anche il titolo di Calciatore africano dell’anno. In quello stesso mese ha rinnovato con il club azzurro fino al 2026, blindato da una clausola da capogiro: tra i 120 e i 130 milioni di euro.

Ma qualcosa si è rotto. A fine stagione, nonostante 17 reti in 32 presenze, Antonio Conte – appena arrivato in panchina – decide di non puntare su di lui. Una scelta forte, inattesa, ma definitiva.

A quel punto, si apre una porta inaspettata. Il 4 settembre 2024 Osimhen si trasferisce in prestito secco al Galatasaray. Cambia tutto: campionato, ambiente, pressione. Ma Victor risponde come solo i grandi sanno fare. Segna all’esordio, firma una doppietta contro il Kasımpaşa, un’altra contro il Tottenham in Europa League e il 14 marzo 2025 arriva anche la prima tripletta in maglia giallorossa contro l’Antalyaspor.

I tifosi lo adorano, i media turchi lo esaltano. Osimhen è tornato a divertirsi, e a far paura alle difese avversarie.

Il club bussa con milioni

Nel frattempo, dall’Inghilterra arriva un’offerta che fa tremare il tavolo di De Laurentiis. Il Manchester United, pronto a rifondare per l’ennesima volta, mette sul piatto 17 milioni di sterline nette all’anno per il nigeriano. Una cifra che fa impallidire qualsiasi altro corteggiatore.

E il Napoli, forte della clausola rescissoria, potrebbe vedersi costretto ad accettare. Ma è davvero il passo giusto?

Proprio lì devi andare?

“Proprio lì devi andare?”, si chiedono in molti. Perché lo United, negli ultimi anni, più che una destinazione da sogno sembra essere diventata la tomba delle ambizioni dei grandi giocatori. Da Pogba a Sancho, da Maguire a Antony: nomi pesanti, ingaggi faraonici, ma risultati disastrosi.

La paura è concreta: che anche Osimhen possa finire in quel vortice di confusione tecnica, pressione mediatica e mancanza di progettualità che ha reso Old Trafford un campo minato per tanti. Certo, i milioni fanno gola. Ma il talento di Victor merita un contesto all’altezza, una squadra in cui possa esplodere definitivamente, non spegnersi nell’anonimato. Il dilemma è aperto. E la prossima mossa potrebbe valere una carriera.