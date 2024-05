Napoli, Alvino: “De Laurentiis potrebbe depistare sul nuovo allenatore”

Carlo Alvino ha parlato del mercato del Napoli a Kiss Kiss Napoli, ipotizzando un possibile depistaggio di De Laurentiis sulla scelta dell’allenatore.

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo e Carlo Alvino, nel corso del suo intervento a Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sulle strategie del club partenopeo per la prossima stagione.

Il depistaggio sul nuovo allenatore

Una delle questioni più calde in casa Napoli riguarda ovviamente la scelta del successore di Luciano Spalletti. Secondo Alvino, De Laurentiis potrebbe essere intenzionato a depistare le voci sul prescelto: “Può darsi che l’accordo ci sia, ma che non si può ufficializzare l’arrivo. Perché? Depistaggio! De Laurentiis potrebbe usare questa tattica per non mettere sotto i riflettori il prescelto e sviare verso qualche altro allenatore e non far capire le reali strategie del club.”

Un’ipotesi che spiegherebbe il perdurare di voci contrastanti sulle piste calde per la panchina azzurra. Il presidente starebbe insomma cercando di mandare fumo negli occhi per proteggere la propria scelta fino all’annuncio ufficiale.

Ambizione dopo il “fallimento”

Alvino ha poi analizzato l’atteggiamento di De Laurentiis dopo la deludente stagione appena trascorsa: “Nella conferenza di ieri ho rivisto un De Laurentiis calmo, spero che possa essere ambizioso come è sempre stato per la prossima stagione. Il fallimento di questa stagione lo porteremo dentro per un bel po’. Si sono sbagliate le scelte, ma ora si può risalire.”

Parole che sembrano preludere a una campagna acquisti importante per riportare il Napoli nell’elite del calcio italiano ed europeo.

I nomi sul taccuino

Infine, uno sguardo ai primi obiettivi di mercato accostati agli azzurri. “Il Napoli oltre Khéphren Thuram e Sudakov sta pensando seriamente a Sanchez del Galatasaray, che l’anno scorso giocava nel Tottenham”, ha rivelato Alvino. Nomi di assoluto valore per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico.

Insomma, nonostante la delusione dell’ultima annata, in casa Napoli si lavora già per programmare al meglio la prossima stagione. Con De Laurentiis che potrebbe giocare a nascondino sul nome del nuovo allenatore per proteggerne la scelta.