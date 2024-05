De Laurentiis aspetta Gasperini, Conte solo se arriva il “no” – KKNapoli

Secondo De Maggio, De Laurentiis ha scelto di aspettare la risposta di Gasperini. Se arriverà un rifiuto, allora partirà l’assalto a Conte.

Il futuro della panchina del Napoli è ancora avvolto nel mistero, ma secondo Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe già una gerarchia ben definita. Intervenuto a Radio Goal, il giornalista ha fatto il punto sulla corsa all’erede di Francesco Calzona.

Gasperini la prima scelta

“Sembrerebbe che il presidente abbia scelto di aspettare Gasperini,” ha dichiarato De Maggio. Il tecnico dell’Atalanta sarebbe quindi la prima opzione per il Napoli, con De Laurentiis che attende una risposta definitiva prima di valutare altre piste.

Fondamentale, in questo senso, sarà il lavoro di Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo azzurro che avrebbe già preso casa a Posillipo per coordinarsi al meglio con la società.

L’assalto a Conte in caso di “no”

Se Gasperini dovesse rispedire al mittente l’offerta partenopea, allora De Laurentiis sarebbe pronto a virare con decisione su Antonio Conte: “Nel caso in cui dovesse arrivare il ‘no’ di Gasperini, e per ora non c’è accordo, a quel punto partirebbe l’assalto finale a Conte.”

L’ex allenatore dell’Inter resterebbe quindi un’opzione caldissima, ma subordinata alla mancata fumata bianca con la prima scelta del patron azzurro. Il nodo dell’ingaggio rappresenterebbe l’unico vero ostacolo all’operazione.

Le alternative Pioli e Italiano

De Maggio ha poi fatto luce su altri due profili che circolano per la panchina del Napoli: Stefano Pioli e Vincenzo Italiano: “Italiano pupillo di Aurelio De Laurentiis. Pioli gradito all’area tecnica. Ma tutto passa per Gasperi-ni. Prima scelta di De Laurentiis Manna e Chiavelli. Viste le difficoltà economiche (per ora) con An-tonio conte. Pronto a fare sconti, ma non elargire saldi di fine stagione”.