De Laurentiis ufficializza Manna: Affidata la prima missione al nuovo DS

Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo del nuovo ds del Napoli, Giovanni Manna. La prima missione riguarda il nuovo allenatore.

Dopo giorni di indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis ha finalmente ufficializzato l’arrivo di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo del Napoli. L’annuncio è arrivato in occasione della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi al Palazzo Petrucci di Napoli.

Napoli: la prima missione di Manna

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la prima mansione cruciale affidata dal presidente al dirigente in arrivo dalla Juventus sarà quella di individuare il successore di Francesco Calzona sulla panchina azzurra.

De Laurentiis ha infatti confermato che le novità in casa Napoli non riguarderanno solo l’area tecnica, ma anche quella dirigenziale con l’innesto di Manna come nuovo responsabile dell’area sportiva. Un tassello fondamentale nel processo di “rifondazione” annunciato dal patron partenopeo.

La scelta dell’allenatore

Come evidenziato dal quotidiano romano, una volta completato l’iter burocratico per il trasferimento di Manna, il passo successivo sarà “l’investitura del leader tecnico, del capo carismatico in tuta che dovrà allenare l’anima, le doti e il cuore dei giocatori”.

Insomma, la scelta del nuovo allenatore sarà la prima vera missione operativa per Manna al Napoli. Un compito tanto cruciale quanto complesso, visto che il nome del successore di Spalletti rappresenta ancora un rebus per il club azzurro.

Da Gasperini a Conte, passando per De Zerbi e altre piste più defilate, le candidature sono tante ma De Laurentiis vorrà far valere il suo peso specifico in una decisione così delicata. E Manna sarà chiamato ad assistere il presidente in questa scelta fondamentale per il nuovo corso del Napoli.

Un battesimo di fuoco per il dirigente, con la responsabilità di trovare la guida tecnica ideale per riportare al successo il club partenopeo dopo la stagione deludente appena trascorsa.