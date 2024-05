Conte-Napoli, De Laurentiis non molla, ma un motivo frena l’operazione

Antonio Conte resta il grande obiettivo di De Laurentiis per la panchina del Napoli, ma l’alto ingaggio richiesto dal tecnico salentino rappresenta un ostacolo economico non da poco.

NAPOLI. Nonostante Giampiero Gasperini sembri essere la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, il vero sogno del presidente azzurro rimane Antonio Conte. Tuttavia, un nodo cruciale rischia di far naufragare l’operazione con l’ex allenatore dell’Inter: l’ingaggio.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, tra la richiesta dell’allenatore salentino e l’offerta proposta dal numero uno del Napoli persiste una distanza di circa 2 milioni di euro. Un gap non da poco, soprattutto in un momento in cui gli azzurri dovranno fare i conti con l’assenza di ricavi dalla Champions.

Conte-Napoli: Ostacolo economico

De Laurentiis aveva già provato a portare Conte in azzurro tra ottobre e novembre, con un’offerta da 8 milioni di euro. Ora, però, la mancata qualificazione in Europa ha ridotto il budget a disposizione, complicando la trattativa per l’ingaggio richiesto dal tecnico pugliese.

Eppure, nonostante Gasperini resti in pole position, il Napoli non ha ancora abbandonato del tutto la pista Conte, anche grazie al rapporto di “antica amicizia ed enorme stima” tra le parti. Recentemente ci sarebbero stati nuovi contatti diretti e persino un incontro tra l’ex ct della Nazionale e De Laurentiis.

La volontà del tecnico

Insomma, l’operazione si preannuncia complicata dal punto di vista economico, ma il patron azzurro non ha ancora mollato la presa su uno dei pochi top allenatori attualmente svincolati. La volontà di ripartire con un nome di primo piano è tanta, ma l’ingaggio rischia di rappresentare un ostacolo troppo alto da superare per le casse del Napoli.

Che De Laurentiis decida di compiere uno sforzo economico per assicurarsi Conte o virare definitivamente su Gasperini, ciò che è certo è che la scelta dell’allenatore sarà cruciale per il nuovo ciclo che il Napoli si appresta ad inaugurare. E Conte rimane il grande sogno del presidente.