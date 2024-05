Napoli a caccia dell’Europa a Firenze: Raspadori favorito su Simeone

Il Napoli affronta la Fiorentina nella corsa a un posto in Europa. Senza Osimhen, Raspadori è in vantaggio su Simeone per una maglia da titolare nel tridente offensivo.

Il Napoli si gioca gran parte delle proprie residue speranze europee questa sera allo Stadio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Le due squadre sono divise da tre punti in classifica nella corsa all’ottavo posto, valido per un’eventuale qualificazione in Conference League.

Per l’occasione, il tecnico Francesco Calzona dovrà rinunciare al bomber Victor Osimhen e sarà quindi chiamato a sciogliere il nodo dell’attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex Sassuolo Giacomo Raspadori partirebbe leggermente avvantaggiato su Giovanni Simeone per completare il tridente offensivo con Politano e Kvaratskhelia.

Questa la probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Oltre a Osimhen, out anche Mario Rui con Olivera. In mediana spazio a Cajuste per l’infortunato Zielinski.

Un successo metterebbe grandemente in discesa la corsa europea per gli azzurri, che però non vincono in campionato dal 7 aprile scorso. La Fiorentina invece, in caso di vittoria, sarebbe praticamente certa di un posto nelle competizioni continentali, con ancora la possibilità di aggancio all’Europa League in caso di trionfo in Conference.

Il match, con fischio d’inizio alle 20:45, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, con la telecronaca affidata a Edoardo Testoni e il commento tecnico di Valon Behrami.