Rrahmani fa volare il Napoli: suo il raddoppio contro il Genoa. Il video

Il difensore kosovaro trova la rete del 2-0 con un colpo di testa imperioso. Gli azzurri consolidano il dominio al Ferraris

Continua il momento magico del Napoli di Antonio Conte che trova il raddoppio a Marassi grazie ad Amir Rrahmani. Il difensore azzurro ha sbloccato il risultato con un colpo di testa perentorio, sovrastando la difesa del Genoa.

Il centrale kosovaro si è inserito alla perfezione sul calcio piazzato, anticipando tutti e depositando il pallone alle spalle del portiere rossoblù. Una rete che conferma il dominio territoriale degli azzurri, già in vantaggio nel primo tempo.

Per Rrahmani si tratta di un gol pesantissimo che consolida la supremazia del Napoli in una sfida cruciale per la classifica. La marcatura del numero 13 testimonia anche la pericolosità della squadra di Conte sulle palle inattive.