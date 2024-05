SKY: Napoli, caccia al nuovo bomber: l’obiettivo è trovare il “Kvaratskhelia del ruolo di Osimhen”

Il Napoli è alla ricerca di un giovane attaccante dalle grandi potenzialità per sostituire Osimhen. L’obiettivo è trovare una stella sconosciuta pronta ad esplodere come Kvaratskhelia.

Il Napoli è già proiettato al prossimo calciomercato estivo, con l’obiettivo di individuare il sostituto ideale di Victor Osimhen in vista della sua probabile cessione. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, il club partenopeo sta valutando attentamente diversi profili di giovanissimi attaccanti dalle grandi potenzialità.

Napoli, caccia al “nuovo Osimhen”

Il Napoli è consapevole che non troverà mai un altro Osimhen nell’immediato. I soldi della sua cessione serviranno a ricostruire profondamente la rosa. Per questo si punta a un attaccante giovane e di prospettiva, un vero e proprio “Osimhen del futuro”.

L’identikit del nuovo bomber

L’identikit ricercato è quello di un centravanti con enormi margini di crescita, da far esplodere nel tempo per raggiungere la stessa dimensione attuale di Osimhen. Fondamentale puntare su talenti al momento semi-sconosciuti ma esplosivi.

Il “Kvaratskhelia dei bomber”

L’esempio da seguire è quello del georgiano Kvaratskhelia, stellina esplosa in maniera inaspettata in questa stagione. L’ambizione del Napoli è trovare un giovane bomber pronto a diventare il “Kvaratskhelia nel ruolo di Osimhen”.

Dipendenza dall’allenatore

Marchetti specifica che molto dipenderà anche dal prossimo allenatore scelto. Se si punterà su un 4-3-3, il sostituto di Osimhen dovrà essere un centravanti puro. Discorso diverso se il nuovo tecnico preferirà il 3-5-2 o il 4-2-3-1.

In ogni caso, al Napoli sono già stati valutati alcuni profili di prima fascia per il ruolo di centravanti. Ma l’obiettivo principale resta quello di scovare un diamante grezzo da far brillare nel corso del tempo, proprio come successo con Kvaratskhelia. La caccia al “nuovo Osimhen” è ufficialmente iniziata.