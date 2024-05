Napoli su Mateta del Crystal Palace per sostituire Osimhen – L’Équipe

Napoli punta su Mateta del Crystal Palace come sostituto di Osimhen. Interesse del club partenopeo per l’attaccante francese.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, il Napoli sarebbe interessato a Jean-Philippe Mateta, attaccante francese di 26 anni attualmente in forza al Crystal Palace. Mateta, che ha vissuto una delle sue migliori stagioni in Premier League, potrebbe essere l’erede di Victor Osimhen.

Il Napoli su Mateta

In questa stagione, Mateta ha segnato 13 gol in Premier League, attirando l’attenzione di diversi club, tra cui il Napoli. Il giocatore ha rivelato in un’intervista con la testata francese che a fine stagione avrà un incontro con l’allenatore e i vertici del Crystal Palace per discutere del suo futuro. Quando interrogato sul suo possibile trasferimento, Mateta ha risposto con un enigmatico “Vedremo”.

Chi è Jean-Philippe Mateta

Mateta è un centravanti ambidestro, abile tecnicamente e fisicamente forte, dotato di un eccellente senso del gol. Conosciuto per il suo controllo palla e il gioco aereo, è stato paragonato a Emmanuel Adebayor, mentre lui stesso ha dichiarato di ispirarsi a Zlatan Ibrahimović.

Carriera di Mateta

Inizi: Cresciuto nel settore giovanile del Drancy, nel 2014 passa allo Châteauroux.

Cresciuto nel settore giovanile del Drancy, nel 2014 passa allo Châteauroux. Lione: Firma il suo primo contratto professionistico con l’Olympique Lione nel 2016. Debutta in Ligue 1 contro il Montpellier.

Firma il suo primo contratto professionistico con l’Olympique Lione nel 2016. Debutta in Ligue 1 contro il Montpellier. Le Havre: Trascorre una stagione in prestito al Le Havre, segnando 19 reti.

Trascorre una stagione in prestito al Le Havre, segnando 19 reti. Magonza: Si trasferisce al Magonza nel 2018, firmando un contratto quinquennale.

Si trasferisce al Magonza nel 2018, firmando un contratto quinquennale. Crystal Palace: Nel gennaio 2021, viene ceduto in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto al Crystal Palace, dove ha continuato a impressionare con le sue prestazioni.

Il Napoli ci prova per l’attaccante francese

L’interesse del Napoli per Mateta sembra concreto, secondo L’Équipe. I colloqui tra il club italiano e l’entourage del giocatore sarebbero già in fase avanzata, con il Napoli che vede in Mateta il sostituto ideale per Osimhen.