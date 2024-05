Kvaratskhelia, l’Agente: “Valuteremo le offerte insieme al club. Napoli seconda casa”

L’agente di Kvaratskhelia parla del futuro dell’attaccante del Napoli tra rinnovo e possibile cessione. Il futuro del georgiano è in bilico.

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro dell’attaccante georgiano in un’intervista a La Gazzetta edizione georgiana. Le parole di Jugeli hanno fatto chiarezza sulla situazione contrattuale del giocatore del Napoli, sottolineando l’importanza di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte.

Il Futuro di Khvicha Kvaratskhelia: parla l’agente

Khvicha Kvaratskhelia sta attualmente negoziando un possibile rinnovo del contratto con il Napoli. Tuttavia, non è esclusa una possibile cessione qualora arrivasse un’offerta adeguata. L’agente ha dichiarato:

“Non abbiamo fretta di prendere una decisione, perché il Napoli è la seconda casa di Khvicha. Apprezziamo la cura e il rispetto del Napoli e del Presidente nei confronti di Khvicha. La decisione sul futuro di Kvaratskhelia verrà presa solo tenendo conto della volontà del calciatore e del presidente. Vedremo se ci sarà un’offerta che soddisferà il club e il ragazzo”.

L’Importanza del Napoli per Kvaratskhelia

Kvaratskhelia si è rapidamente integrato nel Napoli, diventando una delle pedine fondamentali della squadra. La sua permanenza a Napoli dipenderà sia dalla volontà del giocatore che dalle strategie del club. Il rispetto e l’affetto reciproco tra Kvaratskhelia e la società partenopea sono stati elementi chiave sottolineati dall’agente.

Scenari di Mercato

Il mercato estivo potrebbe riservare sorprese per i tifosi del Napoli. Se da un lato il rinnovo di Kvaratskhelia sembra essere una priorità, dall’altro non si esclude la possibilità di una cessione se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. La decisione finale sarà presa congiuntamente dal giocatore e dal club, tenendo in considerazione il meglio per entrambe le parti.