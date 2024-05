Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: De Laurentiis accelera, nuovo incontro in vista. Adeguamento dello stipendio e clausola rescissoria sul tavolo delle trattative.

NAPOLI – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è determinato a blindare Khvicha Kvaratskhelia, giovane talento georgiano che si è imposto come uno dei giocatori più rappresentativi della rosa azzurra. Dopo un primo incontro con l’agente e il padre del calciatore, le parti si rivedranno a breve per discutere i dettagli del rinnovo contrattuale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis ha già annunciato in Arabia la prossima riapertura della trattativa e si è seduto al tavolo delle negoziazioni con Jugeli e Kvaratskhelia senior per sfogliare il libro dei contratti. L’obiettivo è adeguare lo stipendio del giocatore, attualmente fermo a 1,5 milioni più bonus, per portarlo al livello dei top player della squadra.

La scadenza dell’attuale accordo è fissata al 2027, ma il Napoli vuole cautelarsi inserendo una clausola rescissoria simile a quella presente nel contratto di Victor Osimhen. Una mossa che potrebbe scongiurare il rischio di perdere il talento georgiano di fronte alle sirene del mercato, in particolare quelle provenienti da Parigi.

Il Paris Saint-Germain, infatti, sembra aver messo gli occhi su Kvaratskhelia. Il presidente dei parigini, Nasser Al-Khelaifi, già in passato acquirente di ex azzurri come Lavezzi, Cavani e Fabian Ruiz, si conferma un grande estimatore dei gioielli sfornati dal vivaio napoletano.

L’ultimo round di incontri tra il Napoli e l’entourage di Kvaratskhelia si è concluso senza la fumata bianca, ma le parti si rivedranno molto presto, questione di giorni. De Laurentiis è determinato a chiudere positivamente la trattativa e a garantire al Napoli un futuro ancora più radioso, con il georgiano come simbolo del nuovo corso azzurro.

I tifosi partenopei attendono con ansia novità sul fronte rinnovi, consapevoli dell’importanza di trattenere i propri campioni per continuare a sognare in grande. La prossima mossa spetta a De Laurentiis e alla sua abilità di mediatore: il futuro di Kvaratskhelia è nelle sue mani.