Pubblicità

Napolipiu.com consente ad aziende di qualsiasi dimensione di promuovere la propria attività in modo semplice ed efficace, attraverso offerte altamente competitive in rapporto qualità / prezzo.

Acquistando pubblicità su Napolipiu.com otterrai ritorno d’immagine ed aumento delle visite da parte di nuovi clienti.

I nostri numeri

• Ci visitano oltre 30.000 lettori al giorno

• Generiamo una media di 1/ 8 milioni di pagine viste al mese

• Traffico desktop 25%, tablet 5% e mobile (70%)

Formati pubblicitari

Mettiamo a tua disposizione due diverse tipologie promozionali.

• Articoli per la promozione della tua attività, sito Web o pagine social; per maggiori informazioni, contattaci via e-mail.

• Banner 300X250 o 300X600 (desktop, tablet e mobile), 970X250 o 970X90 (desktop e tablet) e Skin solo per traffico desktop; per maggiori informazioni, contatta il nostro consulente.

Per maggiore chiarezza, vi mostriamo in anteprima la posizione degli annunci pubblicitari in vendita su questo sito. Le posizioni sono contrassegnate in color arancio.

Banner 300X250

Si tratta della più diffusa soluzione pubblicitaria adottata. Noto anche come box, questo banner viene erogato a 300X250 pixel in versione desktop (PC), tablet e smartphone mobile, o anche a risoluzione maggiore 300X600 pixel solo in versione desktop.

:

Banner 970X250

Formato chiamato anche masthead o billboard, è erogabile per dispositivi desktop (PC) e tablet. E’ disponibile in formato grande 970 pixel in larghezza per 250 in altezza, oppure in formato ridotto a 90 pixel in altezza, sempre per 970 in larghezza.

Skin

Nota anche come sfondo cliccabile della pagina, la skin è disponibile per il solo traffico desktop (PC). Le dimensioni esatte possono essere concordate previa impegnativa di acquisto pubblicitario.

Segue anteprima:

Banner 300×600

Il formato 300×600 è un formato in-page posizionato generalmente nella colonna destra dei contenuti del sito.

Se si vuole utilizzare la tecnologia HTML5 sarà necessario fornire:

tracker o url di puntamento

impression tracker (opzionale)

un unico file.zip contenente: