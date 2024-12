Di Marzio: “Scuffet-Caprile, scambio in vista tra Napoli e Cagliari”

Gli azzurri al lavoro per uno scambio di prestiti tra i portieri. Caprile potrebbe andare in Sardegna per trovare più spazio, mentre l’ex Udinese ritroverebbe Meret.

Il Napoli si muove sul mercato dei portieri. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club azzurro è in trattativa con il Cagliari per uno scambio di prestiti tra Simone Scuffet ed Elia Caprile.

“Il calciomercato non è ancora iniziato, ma il Napoli si è già messo all’opera”, rivela Di Marzio. “Gli azzurri sono in trattativa con il Cagliari per uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Simone Scuffet ed Elia Caprile. Il portiere friulano classe ’96 arriverebbe così in Campania a fare da vice Meret, mentre per l’ex Bari ci sarebbe la possibilità di trovare minuti tra i sardi con Davide Nicola in panchina”.

Per Scuffet si tratterebbe di un ritorno al fianco di Alex Meret: i due sono stati compagni all’Udinese nella stagione 2014/2015. In questa stagione, l’estremo difensore friulano ha collezionato 11 presenze in campionato con il Cagliari, subendo 19 reti, più due apparizioni in Coppa Italia con 5 gol al passivo.

Caprile, invece, ha difeso la porta azzurra in 6 occasioni tra Serie A e Coppa Italia: nelle 4 gare di campionato ha subito solo una rete, mentre in coppa sono stati 3 i gol incassati.

I due club, conclude Di Marzio, si riaggiorneranno tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025 per definire l’operazione.