Duran, l’Aston Villa rifiuta 35 milioni: il Napoli rilancia

Gli azzurri alzano l’offerta per l’attaccante colombiano dopo il rifiuto degli inglesi. Manna al lavoro, ma prima serve la cessione di Osimhen

Il Napoli intensifica i contatti per Jhon Duran. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a investire su nuovo attaccante dell’Aston Villa, individuato come erede ideale di Victor Osimhen.

La prima proposta da 35 milioni di euro è stata respinta dal club inglese, ma gli azzurri non mollano la presa. La dirigenza partenopea ha già fatto partire segnali concreti verso Birmingham, preparando un rilancio a 40 milioni per il giovane bomber colombiano.

Il classe 2002, che ricorda molto Duvan Zapata per caratteristiche, si è messo in mostra anche nell’ultima gara contro il Manchester City trovando la via del gol. Un talento su cui c’è grande concorrenza, ma il Napoli vuole anticipare tutti.

L’operazione, come riferisce il quotidiano, è legata alla cessione di Osimhen. I contatti con la dirigenza dei Villans sono stati costanti dall’inizio della settimana, segno della forte volontà del club di chiudere l’affare.